Güllü'nün kızının mesajları ortaya çıktı: Avukatından ilk açıklama

Ünlü türkücü Gül Tut sahne adıyla Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun gözaltına alınmadan kısa süre önce yaptıkları mesajlaşmalar... 12.12.2025, Sputnik Türkiye
Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun Güllü'nün eski asistanı ve menajeri Çiğdem D.E.’ye yolladıkları mesajlar ortaya çıktı.Avukat Rahmi Çelik’in yazılı açıklamasıyla sunulan ekran görüntülerinde, Gülter'in, Çiğdem D.E.’ye “Abla valizleri alıp geri Yalova’ya döneceğim” mesajını gönderdiği görülüyor.Ayrıca, şüphelilerin bir süre kaldığı Büyükçekmece’deki evin sahibi T.Y’nin Çiğdem D.E.’ye yazdığı mesajlar da dosyaya girdi. T.Y’nin mesajlarında, “Tuğyan valizlerini alıp Çınarcık’a dönecekmiş. ‘Ben en azından bu hafta bende kal, şu raporlar çıksın’ dedim ama döneceğini söylüyor. Senin de bilgin olsun” ifadeleri yer aldı. Gözaltı anından dakikalar önce gönderildiği belirtilen “Çocuklar şimdi çıktı, haber vereyim” mesajı da paylaşıldı.Avukat Çelik, söz konusu mesajların, 'yurt dışına kaçış hazırlığı' iddialarını çürüttüğünü savunarak şu değerlendirmede bulundu:Avukat Çelik, müvekkilleri hakkındaki kaçış iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Ünlü türkücü Gül Tut sahne adıyla Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun gözaltına alınmadan kısa süre önce yaptıkları mesajlaşmalar kamuoyuyla paylaşıldı.
Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun Güllü'nün eski asistanı ve menajeri Çiğdem D.E.’ye yolladıkları mesajlar ortaya çıktı.
Avukat Rahmi Çelik’in yazılı açıklamasıyla sunulan ekran görüntülerinde, Gülter'in, Çiğdem D.E.’ye “Abla valizleri alıp geri Yalova’ya döneceğim” mesajını gönderdiği görülüyor.
Ayrıca, şüphelilerin bir süre kaldığı Büyükçekmece’deki evin sahibi T.Y’nin Çiğdem D.E.’ye yazdığı mesajlar da dosyaya girdi.
T.Y’nin mesajlarında, “Tuğyan valizlerini alıp Çınarcık’a dönecekmiş. ‘Ben en azından bu hafta bende kal, şu raporlar çıksın’ dedim ama döneceğini söylüyor. Senin de bilgin olsun” ifadeleri yer aldı.
Gözaltı anından dakikalar önce gönderildiği belirtilen “Çocuklar şimdi çıktı, haber vereyim” mesajı da paylaşıldı.
Avukat Çelik, söz konusu mesajların, 'yurt dışına kaçış hazırlığı' iddialarını çürüttüğünü savunarak şu değerlendirmede bulundu:
Bırakın yurt dışını, Büyükçekmece’den Yalova’ya dönecek paraları yoktu.
Avukat Çelik, müvekkilleri hakkındaki kaçış iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.