https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/gullunun-kizinin-mesajlari-ortaya-cikti-avukatindan-ilk-aciklama-1101726421.html

Güllü'nün kızının mesajları ortaya çıktı: Avukatından ilk açıklama

Güllü'nün kızının mesajları ortaya çıktı: Avukatından ilk açıklama

Sputnik Türkiye

Ünlü türkücü Gül Tut sahne adıyla Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun gözaltına alınmadan kısa süre önce yaptıkları mesajlaşmalar... 12.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-12T00:25+0300

2025-12-12T00:25+0300

2025-12-12T00:25+0300

türki̇ye

türkiye

güllü

şarkıcı güllü

cinayet

cinayet büro amirliği

cinayet masası

kaza

kaza sebebi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/17/1101211258_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3461281f772959716b3a691bb0d9eb0f.jpg

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun Güllü'nün eski asistanı ve menajeri Çiğdem D.E.’ye yolladıkları mesajlar ortaya çıktı.Avukat Rahmi Çelik’in yazılı açıklamasıyla sunulan ekran görüntülerinde, Gülter'in, Çiğdem D.E.’ye “Abla valizleri alıp geri Yalova’ya döneceğim” mesajını gönderdiği görülüyor.Ayrıca, şüphelilerin bir süre kaldığı Büyükçekmece’deki evin sahibi T.Y’nin Çiğdem D.E.’ye yazdığı mesajlar da dosyaya girdi. T.Y’nin mesajlarında, “Tuğyan valizlerini alıp Çınarcık’a dönecekmiş. ‘Ben en azından bu hafta bende kal, şu raporlar çıksın’ dedim ama döneceğini söylüyor. Senin de bilgin olsun” ifadeleri yer aldı. Gözaltı anından dakikalar önce gönderildiği belirtilen “Çocuklar şimdi çıktı, haber vereyim” mesajı da paylaşıldı.Avukat Çelik, söz konusu mesajların, 'yurt dışına kaçış hazırlığı' iddialarını çürüttüğünü savunarak şu değerlendirmede bulundu:Avukat Çelik, müvekkilleri hakkındaki kaçış iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/gullunun-olumunde-onemli-gelisme-tubitak-ses-kayitlarini-desifre-etti-itip-hadi-gorusuruz-bay-bay-1101704156.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, güllü, şarkıcı güllü, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, kaza, kaza sebebi