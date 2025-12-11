https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/gullunun-olumunde-onemli-gelisme-tubitak-ses-kayitlarini-desifre-etti-itip-hadi-gorusuruz-bay-bay-1101704156.html

Güllü'nün ölümünde önemli gelişme: TÜBİTAK ses kayıtlarını deşifre etti, itip 'hadi görüşürüz bay bay' dedi

Yalova’da pencereden düşerek ölen Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada kritik deliller ortaya çıktı. TÜBİTAK’ın ses kayıtlarını çözümledi. Kızı Tuğyan’ın... 11.12.2025, Sputnik Türkiye

Yalova’da 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada, elde edilen yeni delillerle cinayet olarak değerlendirilmeye başlandı. Dosyaya giren kritik bulgular, evdeki güvenlik kamerasına yansıyan ses kayıtlarının TÜBİTAK tarafından analiz edilmesiyle ortaya çıktı.Sabah'ın haberine göre analizde, ses ayrıştırma teknikleriyle “Atacağım şimdi seni” ifadesinin netleştirildiği ve bu sözün Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından söylendiğinin belirlendiği kaydedildi.‘Atacağım şimdi seni’ dedikten sonra pencereden ittiSoruşturma dosyasına göre olay, Güllü’nün yüksek oranda alkol aldığı bir akşam gerçekleşti. Güllü banyoya gittikten sonra Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu, pencereyi açarak Güllü’nün sevdiği roman havası “Malkara”yı çaldı.Güllü, müziği duyup “O ne lan” diyerek odaya yöneldi. Ardından Gülter’in “Atacağım şimdi seni” demesiyle başlayan boğuşmanın sonunda sanatçının pencereden aşağı itildiği tespit edildi.Kayda geçen son söz: 'Hadi görüşürüz bay bay'Yüksek ses ayrıştırma özelliği bulunan kamera kayıtlarında, Güllü’nün düşmesinin hemen ardından Gülter’in “Hadi görüşürüz bay bay” dediği de belirlendi. Bu ifade soruşturma dosyasına kritik delil olarak girdi.Kaçış hazırlığında yakalandılarSoruşturma kapsamında teknik ve fiziki takibe alınan Gülter ve Ulu’nun, valizleriyle yurtdışına kaçmaya hazırlandığı anlaşıldı. İstanbul Büyükçekmece’deki bir apartmandan çıkarken, “tasarlayarak kasten öldürme” şüphesiyle gözaltına alındılar. Ulu’nun babası Arif Ulu da soruşturma kapsamında gözaltına alındı.Başsavcı: İğneyle kuyu kazar gibi titiz bir çalışma yürüttükYalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, dosyadaki gizlilik kararına dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı:“İğneyle kuyu kazar gibi ayrıntılı, dikkatli, gizli bir soruşturma yürüttük. Somut delilleri yakalayabilmek için titiz çalıştık. Somut delillerle karşılarına çıkmamız gerekirdi. Ayrıntılı bir çalışmanın eseri.”

