Geminid meteor yağmuru için geri sayım başladı: Türkiye'den görülecek mi?
Geminid meteor yağmuru için geri sayım başladı: Türkiye'den görülecek mi?
Dünya genelinde izlenebilen Geminid meteor yağmuru, bu hafta sonu zirveye ulaşacak. Türkiye'den de gözlemlenebilecek olan meteor yağmuru sırasında saatte 100'e yakın 'yıldız kayması' olacak
Dünya’nın en etkileyici gökyüzü olaylarından biri olarak kabul edilen Geminid meteor yağmuru, bu hafta sonu en yoğun dönemine giriyor. Astronomlar, hava şartlarının elverişli olması halinde gökyüzünde olağanüstü bir ışık şöleni yaşanabileceğini belirtiyor. Meteor yağmuru dünya genelinde izlenebilecek olsa da, Kuzey Yarımküre’de gözlem koşulları çok daha uygun olacak. Uzmanlara göre, Ay’ın hilal evresinde olması ve geç saatlerde yükselmesi, gecenin ilk yarısında gökyüzünün daha karanlık kalmasını sağlayarak gözlem şansını artıracak. Açık bir havada, karanlık bir bölgede saatte 100’e yakın meteor görmek mümkün olabilecek.Geminid meteor yağmuru nedir?Meteor yağmurları genellikle Dünya’nın bir kuyruklu yıldızın ardında bıraktığı toz ve gaz bulutlarının içinden geçmesiyle oluşurken, Geminid yağmuru bu açıdan özel bir yere sahip. Çünkü bu yağmurun kaynağı bir kuyruklu yıldız değil, '3200 Phaethon' adlı asteroit. Yüksek hızla Dünya atmosferine giren metal ve mineral parçacıkları; sodyum, magnezyum ve kalsiyum gibi elementlerin etkisiyle beyaz, yeşil, sarı ve kırmızı tonlarında parlama oluşturabiliyor. Bu nedenle Geminid, yılın en renkli meteor yağmuru olarak biliniyor. Bilim insanları, Phaethon’un kaynağına ilişkin uzun süre toz saçan bir asteroit olduğunu düşünürken, iki yıl önce yapılan gözlemler cismin aslında sodyum gazından oluşan bir kuyruğa sahip olduğunu göstermişti.Türkiye'den görülecek mi? Gözlem için en uygun zamanlar neler?Geminid meteor yağmuru, Türkiye’den de gözlemlenebilecek. En iyi gözlem olanağı, bulutsuz ve ışık kirliliğinin az olduğu bölgelerde sağlanacak.
SON HABERLER
Zirve zamanı:
Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gece
En yüksek etkinlik:
Gece yarısından sonra, özellikle 02.00 – 05.00 arası
Bakılacak yön:
Gökyüzünde İkizler (Gemini) takımyıldızı bölgesi
Tahmini görünür meteor sayısı:
Kırsal bölgelerde saatte 60–100 arası; şehirlerde ışık kirliliğine bağlı olarak daha az