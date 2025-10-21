https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/dunyanin-en-etkileyici-meteor-yagmurlarindan-biri-bu-gece-yasanacak-1100346617.html

Dünyanın en etkileyici meteor yağmurlarından biri bu gece yaşanacak

Gökyüzü meraklılarını büyüleyecek Orionid meteor yağmuru bu gece zirveye ulaşıyor. Her yıl Ekim ayının son günlerinde görülen bu doğa olayı, bu yıl yeni Ay... 21.10.2025, Sputnik Türkiye

Dünyanın en etkileyici gökyüzü olaylarından biri kabul edilen Orionid meteor yağmuru, bu gece yoğun bir şekilde gözlemlenecek. Uzmanlar bu yıl gözlem koşullarını 'neredeyse kusursuz' olduğunu belirtiyor çünkü gökyüzü yeni Ay evresinde olacak ve tamamen karanlık kalacak.21 Ekim gecesi boyunca saatte 20’ye kadar meteor gözlemlenebilecek. Ay ışığının olmaması sayesinde, Orion Takımyıldızı yönünde saçılan bu meteorlar, çıplak gözle rahatlıkla izlenebilecek.Halley Kuyruklu Yıldızı’ndan kalan parçalarOrionid yağmuru, Halley Kuyruklu Yıldızı’nın geride bıraktığı toz ve parçacıklardan oluşuyor. Dünya, her yıl bu yörüngeden geçerken parçacıklar atmosfere girip yanıyor ve gökyüzünde parlayan izler bırakıyor.Orionidler, saniyede 66 kilometreye varan hızlarıyla dikkat çekiyor. Bu olağanüstü hız, onların gökyüzünde parlak ve uzun süreli izler bırakmasına neden oluyor.Gözlem için en uygun saatlerMeteor yağmurunu izlemek isteyenler için en ideal zaman, 21 Ekim Salı gecesi yarısından sonrası. Karanlık bir bölgede, teleskop ya da dürbün kullanmadan gökyüzünü izlemek yeterli olacak.Gösterinin en yoğun dönemi bu gece olsa da, Orionid yağmuru Kasım ortasına kadar etkisini sürdürmeye devam edecek. Zirveyi kaçıranlar için hâlâ gökyüzünde bir “yıldız şöleni” izleme fırsatı bulunuyor.

