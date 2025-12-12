Batı basını: ABD, 4 ülkeyi Avrupa Birliği'nden ayırmak istiyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/bati-basini-abd-4-ulkeyi-avrupa-birliginden-ayirmak-istiyor-1101749369.html

Geçen hafta yayınlanan ABD ulusal güvenlik stratejisinin yankıları sürerken, strateji belgesinin gizli kalan daha uzun bir versiyonunda Washington’ın dört ülkeyi AB’den ayırmak istediği iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Avrupa Birliği’nden ayrılmaları için dört Avrupa ülkesini ikna etmeye çalıştığı ve bunun, ABD ulusal güvenlik stratejisinin gizli kalan daha uzun bir versiyonunda yer aldığı öne sürüldü.İngiltere merkezli The Times ve ABD merkezli savunma sitesi Defense One tarafından ortaya konan bilgilere göre Washington’un hedef gösterdiği ülkeler Avusturya, Macaristan, İtalya ve Polonya.Sızdığı öne sürülen belgelerde, Trump yönetiminin Avrupa için kullandığı ‘Make Europe Great Again’ (Avrupa’yı yeniden harika yap) ifadesi dikkat çekiyor. ABD’nin, Brexit sonrası Avrupa’da ‘egemenlik’ vurgusunu güçlendiren ve ‘geleneksel Avrupa yaşam tarzı’ söylemini benimseyen siyasi akımlara destek verme niyetinde olduğu iddia ediliyor.'C5 önerisi de yer aldı'Sızdırılan uzun versiyonda yalnızca Avrupa değil, ABD’nin küresel konumlanışına dair 'başka öneriler bulunduğu da' bildirildi.Buna göre Washington, G7’nin yerine geçebilecek yeni bir güç platformu olan C5 (Core Five) yapısını tartıştığı öne sürüldü.Bu oluşumun ABD, Çin, Rusya, Hindistan ve Japonya gibi 100 milyon nüfusun üzerindeki ülkelerden oluşması öngörülüyor.Belgede, C5’in ilk gündem maddesinin Ortadoğu’da güvenlik ve özellikle İsrail-Suudi Arabistan ilişkilerinin normalleşmesi olacağı ifade ediliyor.Beyaz Saray ise belgenin uzun versiyonua ilişkin haberlerin gerçek olmadığını söyledi. Belgenin kamuya açık metninde AvrupaTrump yönetiminin açık kaynak olarak da yayınladığı yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde Avrupa ile ilgili Avrupa'nın ekonomik durgunluğuna değinilirken "Ancak Avrupa’nın gerçek sorunları çok daha derin" ifadelerini kullanıldı:

