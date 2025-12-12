https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/erhurman-hristodulidis-ve-bm-kibris-temsilcisi-cuellar-ile-gorustu-1101726936.html

Erhürman, Hristodulidis ve BM Kıbrıs Temsilcisi Cuellar görüştü

Erhürman ile Hristodulidis, geçiş kapılarının iyileştirilmesi ve yeni kapıların açılması için ortak adımlar konusunda uzlaştı. 12.12.2025

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs lideri Nikos Hristodulidis ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Özel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile bir araya geldi.Açıklamaya göre, Erhürman ve Hristodulidis, geçiş kapılarında görevli personel sayısında artış yapma konusunda uzlaşarak, Metehan Sınır Kapısı'nda başlayan ve birkaç ay içinde tamamlanacak yol genişletme çalışmalarına ilişkin memnuniyetlerini bildirdi.Erhürman ve Hristodulidis arasında yeni geçiş kapıları açılması, Hellim meselesi ve Haspolat Atık Su Arıtma Tesisi'nde boru hatlarının döşenmesi konularını da görüşerek, mümkün olan en kısa sürede anlaşmaya varmaya odaklanma konusunda mutabakata varıldı.Görüşme öncesinde Erhürman ve Hristodulidis, Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) antropoloji laboratuvarını ziyaret ederek, çalışmalarının siyasi müdahalelerden uzak tutulmasının kritik önem taşıdığını ve bu insani sürecin siyasallaştırılmasından kaçınılmasının önemini vurguladı.

