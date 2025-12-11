https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/cumhurbaskani-erdogan-turkmenistana-gitti-1101720136.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan’a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılmak üzere özel uçak TUR'la Türkmenistan’a hareket etti. 11.12.2025, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Uluslararası Barış ve Güven Forumu' için Türkmenistan’a gitti.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Esenboğa Havalimanı’nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer yetkililer uğurladı.Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da eşlik ediyor.

