https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/cumhurbaskani-erdogan-turkmenistana-gitti-1101720136.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan’a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan’a gitti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılmak üzere özel uçak TUR'la Türkmenistan’a hareket etti. 11.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-11T17:20+0300
2025-12-11T17:20+0300
2025-12-11T17:20+0300
türki̇ye
türkiye
tur
cumhurbaşkanı
cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan
türkmen
türkmenistan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0b/1101719938_0:273:3156:2048_1920x0_80_0_0_268a8839e1cb351e68b50ebda72c96ed.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Uluslararası Barış ve Güven Forumu' için Türkmenistan’a gitti.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Esenboğa Havalimanı’nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer yetkililer uğurladı.Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da eşlik ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/turkmenistanda-baris-ve-guven-forumu-erdogan-ve-putin-dahil-cok-sayida-lider-katilacak-1101699982.html
türki̇ye
tur
türkmen
türkmenistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0b/1101719938_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_d84b8f60cb48720211c2c7ee15ad786f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, tur, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan, türkmen, türkmenistan
türkiye, tur, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan, türkmen, türkmenistan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan’a gitti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılmak üzere özel uçak TUR'la Türkmenistan’a hareket etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Uluslararası Barış ve Güven Forumu' için Türkmenistan’a gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Esenboğa Havalimanı’nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer yetkililer uğurladı.
Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da eşlik ediyor.