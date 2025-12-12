https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/erdogan-ve-putin-askabatta-bir-araya-geldi-1101742982.html

Erdoğan ve Putin Aşkabat'ta bir araya geldi

Erdoğan, Aşkabat'ta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. 12.12.2025, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılmak üzere geldiği Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

