Erdoğan ve Putin Aşkabat'ta bir araya geldi
Erdoğan, Aşkabat'ta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. 12.12.2025, Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılmak üzere geldiği Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.
12:55 12.12.2025 (güncellendi: 13:05 12.12.2025)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılmak üzere geldiği Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.