Türkiye
Türkmenistan'da Putin-Erdoğan görüşmesi başladı
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/erdogan-ve-putin-askabatta-bir-araya-geldi-1101742982.html
Erdoğan ve Putin Aşkabat'ta bir araya geldi
Erdoğan ve Putin Aşkabat'ta bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Erdoğan, Aşkabat'ta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. 12.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-12T12:55+0300
2025-12-12T13:05+0300
dünya
pakistan
aşkabat
rusya
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0c/1101742424_0:216:2874:1833_1920x0_80_0_0_89594cabda18c7a9fad94098acb20920.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılmak üzere geldiği Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/erdogan-ve-putin-askabatta-tarafsizlik-anitindaki-celenk-torenine-katildi-1101733301.html
pakistan
aşkabat
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0c/1101742424_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_7d462dcf74cc35d87ae94020448ae295.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
pakistan, aşkabat, rusya, recep tayyip erdoğan, vladimir putin
pakistan, aşkabat, rusya, recep tayyip erdoğan, vladimir putin

Erdoğan ve Putin Aşkabat'ta bir araya geldi

12:55 12.12.2025 (güncellendi: 13:05 12.12.2025)
© AA / TCCBCumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2025
© AA / TCCB
Abone ol
Erdoğan, Aşkabat'ta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılmak üzere geldiği Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2025
DÜNYA
Erdoğan ve Putin, Aşkabat’ta Tarafsızlık Anıtı’ndaki çelenk törenine katıldı
09:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала