https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/epsteinin-ozel-adasina-dair-yeni-fotograflar-yayimlandi-1101524694.html

Epstein’in özel adasına dair yeni fotoğraflar yayımlandı

Epstein’in özel adasına dair yeni fotoğraflar yayımlandı

Sputnik Türkiye

ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi’ndeki Demokratlar, Jeffrey Epstein’ın bir zamanlar sahip olduğu Karayipler’deki özel adadan yeni fotoğraf ve videolar... 03.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-03T20:38+0300

2025-12-03T20:38+0300

2025-12-03T20:38+0300

dünya

karayipler

abd

jeffrey epstein

ada

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104074/91/1040749144_0:67:1000:630_1920x0_80_0_0_f943ae4e6311cee3d25bf3d66784e045.jpg

Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi’ndeki Demokrat üyeler, Epstein’ın adasında çekilmiş 10 fotoğraf ve 4 videodan oluşan indirilebilir materyalleri yayımladı.Fotoğraf ve videolarda, birkaç yatak odası, banyo ve bir odada dişçi koltuğuna benzeyen bir düzenekle duvarda asılı maskeler görülüyor. Ayrıca sabit bir telefon ve hız tuşlarında Darren, Rich, Mike, Patrick ve Larry gibi isimler yer alıyor.Birden fazla video, lüks bir tatil köyünü andıran mülkün zengin alanlarını gösteriyor; havuz, palmiyeler ve okyanusa bakan kıvrımlı bir patika öne çıkıyor. Bir fotoğraf, çalışma odasına ait olup kara tahtada 'power' (güç), 'deception' (aldatma), 'plots' (entrikalar) ve 'political' (politik) gibi kelimeler yazılı olarak görülüyor.Gözetim Komitesi’nin en üst düzey Demokrat üyesi Temsilci Robert Garcia, yaptığı açıklamada, “Bu yeni görüntüler, Jeffrey Epstein ve adasına dair tüyler ürpertici bir bakış sunuyor. Fotoğraf ve videoları, soruşturmamızda şeffaflığı sağlamak ve Epstein’ın korkunç suçlarını tamamen ortaya çıkarmaya yardımcı olmak için yayımlıyoruz” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/trump-epstein-dosyalarini-yayimlamak-icin-yasa-tasarisini-imzaladim-1101142157.html

karayipler

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

karayipler, abd, jeffrey epstein, ada