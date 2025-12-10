https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/galatasaray-monaco-deplasmanindan-puansiz-dondu-1101671927.html
Galatasaray, Monaco deplasmanından puansız döndü
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin altıncı haftasında Galatasaray, Fransa temsilcisi Monaco’ya 1-0 yenildi. 10.12.2025, Sputnik Türkiye
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin altıncı maçında Fransa temsilcisi Monaco’ya konuk oldu.II. Louis Stadı’nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılı ekip, 68. dakikada Balogun’un kaydettiği gole engel olamadı.Kalan bölümde aradığı golü bulamayan Galatasaray, sahadan 1-0 mağlup ayrılarak gruptaki kritik karşılaşmadan puansız döndü.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin altıncı maçında Fransa temsilcisi Monaco’ya konuk oldu.
II. Louis Stadı’nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılı ekip, 68. dakikada Balogun’un kaydettiği gole engel olamadı.
Kalan bölümde aradığı golü bulamayan Galatasaray, sahadan 1-0 mağlup ayrılarak gruptaki kritik karşılaşmadan puansız döndü.