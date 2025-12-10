Türkiye
Galatasaray, Monaco deplasmanından puansız döndü
Galatasaray, Monaco deplasmanından puansız döndü
Sputnik Türkiye
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin altıncı haftasında Galatasaray, Fransa temsilcisi Monaco’ya 1-0 yenildi. 10.12.2025, Sputnik Türkiye
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı maçında Fransa temsilcisi Monaco'ya konuk oldu.II. Louis Stadı'nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılı ekip, 68. dakikada Balogun'un kaydettiği gole engel olamadı.Kalan bölümde aradığı golü bulamayan Galatasaray, sahadan 1-0 mağlup ayrılarak gruptaki kritik karşılaşmadan puansız döndü.
© AA / Mustafa YalçınGalatasaray
© AA / Mustafa Yalçın
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin altıncı haftasında Galatasaray, Fransa temsilcisi Monaco’ya 1-0 yenildi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin altıncı maçında Fransa temsilcisi Monaco’ya konuk oldu.
II. Louis Stadı’nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılı ekip, 68. dakikada Balogun’un kaydettiği gole engel olamadı.
Kalan bölümde aradığı golü bulamayan Galatasaray, sahadan 1-0 mağlup ayrılarak gruptaki kritik karşılaşmadan puansız döndü.
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2025
SPOR
Galatasaray, Monaco maçının kadrosunu duyurdu
Dün, 22:09
