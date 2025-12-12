https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/dunyanin-en-zengin-yuzde-10u-tum-kisisel-servetin-4te-3unu-elinde-bulunduruyor-1101754359.html
Dünyanın en zengin yüzde 10’u, tüm kişisel servetin 4’te 3’ünü elinde bulunduruyor
Yeni yayımlanan ‘2026 Dünya Eşitsizlik Raporu’na göre, dünyanın en zengin yüzde 10’u artık tüm kişisel servetin dörtte üçünü kontrol ediyor. Rapordan detaylar haberde...
Küresel servet ve gelir eşitsizliğini ölçen ve karşılaştıran 2026 Dünya Eşitsizlik Raporu’nda (World Inequality Report 2026) yer alan 2025 verilerine göre, en çok kazanan yüzde 50’lik kesim toplam gelirin yüzde 90’ından fazlasını alırken, dünyanın en yoksul yarısı toplam gelirin yüzde 10’undan daha azını elde ediyor.1990’lardan bu yana milyarderlerin ve yüz milyon dolar ve üzeri servete sahip kişilerin servetleri yılda yaklaşık yüzde 8 arttı. Bu oran, dünyanın en yoksul yarısının iki katına yakın.Rapora göre, en zengin yüzde 0.001, yani 60 bin’den az multimilyoner, insanlığın yarısından üç kat daha fazla serveti kontrol ediyor. Bu grubun payı 1995’te yaklaşık yüzde 4 iken bugün yüzde 6’nın üzerine çıktı.Servet ve gelir düzeyleri her zaman paralel ilerlemiyor. En zenginler, her zaman en yüksek kazananlar değil. Bu da rapora göre ‘insanların ne kazandıklarıyla neye sahip oldukları arasındaki kalıcı uçurumu gösteriyor.’Dünya 10 kişiden oluşsaydı herkesin payı ne olurdu?2025’te, dünya genelinde en zengin yüzde 10 toplam gelirin yüzde 53’ünü alırken, orta yüzde 40 yüzde 38’ini, en yoksul yüzde 50 ise yalnızca yüzde 8’ini kazandı.Örneğin dünya 10 kişiden oluşsaydı ve toplam gelir 100 dolar olsaydı:En yüksek gelir eşitsizliği hangi ülkelerde?Servet eşitsizliği söz konusu olduğunda yine Güney Afrika listenin başında. En zengin yüzde 10 kişisel servetin yüzde 85’ini kontrol ediyor ve en yoksul yüzde 50’nin serveti negatife düşmüş durumda, yani borçları varlıklarından daha fazla.Brezilya, Meksika, Şili ve Kolombiya gibi Latin Amerika ülkelerinde de benzer bir tablo var: En zengin yüzde 10, toplam kazancın yaklaşık yüzde 60’ını alıyor.Asya’da gelir dağılımı karışık bir görünüm sergiliyor. Bangladeş ve Çin gibi ülkelerde yapı daha dengeli. Ancak Hindistan, Tayland ve Türkiye’de en zengin yüzde 10, toplam gelirin yarısından fazlasını kazanıyor.
Küresel servet ve gelir eşitsizliğini ölçen ve karşılaştıran 2026 Dünya Eşitsizlik Raporu’nda (World Inequality Report 2026) yer alan 2025 verilerine göre, en çok kazanan yüzde 50’lik kesim toplam gelirin yüzde 90’ından fazlasını alırken, dünyanın en yoksul yarısı toplam gelirin yüzde 10’undan daha azını elde ediyor.
Rapora göre 2025 yılında, dünya nüfusunun en zengin yüzde 10’u küresel servetin yüzde 75’ine,
yüzde 40’lık kesim yüzde 23’üne, en yoksul yarısı ise sadece yüzde 2’sine sahip.
1990’lardan bu yana milyarderlerin ve yüz milyon dolar ve üzeri servete sahip kişilerin servetleri yılda yaklaşık yüzde 8 arttı. Bu oran, dünyanın en yoksul yarısının iki katına yakın.
Rapora göre, en zengin yüzde 0.001, yani 60 bin’den az multimilyoner, insanlığın yarısından üç kat daha fazla serveti kontrol ediyor. Bu grubun payı 1995’te yaklaşık yüzde 4 iken bugün yüzde 6’nın üzerine çıktı.
Servet ve gelir düzeyleri her zaman paralel ilerlemiyor. En zenginler, her zaman en yüksek kazananlar değil. Bu da rapora göre ‘insanların ne kazandıklarıyla neye sahip oldukları arasındaki kalıcı uçurumu gösteriyor.’
Servet
bir kişinin tasarruf, yatırım, mülk gibi tüm varlıklarının toplamından borçlarının düşülmesiyle hesaplanıyor.
Gelir
ise vergiler düşülmeden önceki kazançlar üzerinden, emeklilik ve işsizlik sigortası katkıları hesaba katılarak ölçülüyor.
Dünya 10 kişiden oluşsaydı herkesin payı ne olurdu?
2025’te, dünya genelinde en zengin yüzde 10 toplam gelirin yüzde 53’ünü alırken, orta yüzde 40 yüzde 38’ini, en yoksul yüzde 50 ise yalnızca yüzde 8’ini kazandı.
Örneğin dünya 10 kişiden oluşsaydı ve toplam gelir 100 dolar olsaydı:
En zengin kişi 53 dolar alırdı.
Sonraki dört kişi birlikte 38 dolar alırdı.
Kalan beş kişi ise 8 doları paylaşırdı.
En yüksek gelir eşitsizliği hangi ülkelerde?
Servet eşitsizliği söz konusu olduğunda yine Güney Afrika listenin başında. En zengin yüzde 10 kişisel servetin yüzde 85’ini kontrol ediyor ve en yoksul yüzde 50’nin serveti negatife düşmüş durumda, yani borçları varlıklarından daha fazla.
Brezilya, Meksika, Şili ve Kolombiya gibi Latin Amerika ülkelerinde de benzer bir tablo var: En zengin yüzde 10, toplam kazancın yaklaşık yüzde 60’ını alıyor.
Asya’da gelir dağılımı karışık bir görünüm sergiliyor. Bangladeş ve Çin gibi ülkelerde yapı daha dengeli. Ancak Hindistan, Tayland ve Türkiye’de en zengin yüzde 10, toplam gelirin yarısından fazlasını kazanıyor.