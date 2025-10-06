https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/bddk-acikladi-son-10-yilda-en-cok-hangi-il-zengin-oldu-en-cok-fakirlesen-il-hangisi-oldu-1099947728.html

BDDK açıkladı: Son 10 yılda en çok hangi il zengin oldu? En çok 'fakirleşen' il hangisi oldu?

BDDK açıkladı: Son 10 yılda en çok hangi il zengin oldu? En çok 'fakirleşen' il hangisi oldu?

BDDK verilerine göre Türkiye'nin finansal varlıkları son 10 yılda 'olağanüstü' bir artış gösterdi. Oransal artışta Kastamonu 'en çok zenginleşen' il olurken... 06.10.2025

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) verilerine göre, Türkiye'deki toplam banka mevduatları son 10 yılda yüzde 1862 artış gösterdi. Oransal artışta Kastamonu yüzde 3338 ile ilk sıraya yerleşti. Ankara'nın mevduat artışı ise ülke ortalamasının altında kaldı ve 'görece fakirleşme' eğilimi gösterdi. En çok 'zenginleşme' hangi ilde yaşandı?İller bazında bakıldığında oransal mevduat artışında listenin zirvesine Kastamonu oturdu. Kastamonu’da toplam mevduat, 2015’te 2,2 milyar lirayken, 2025’te 75,8 milyar liraya çıkarak yüzde 3.338’lik rekor bir artış gösterdi. Adıyaman ve Diyarbakır da yüksek oranlı artış kaydeden iller arasında yer aldı.Ankara, Türkiye'nin gerisinde kaldıHabertürk'ün haberine göre, Ankara, son 10 yıllık mevduat artışında yüzde 1552 ile Türkiye ortalamasının altında kaldı ve artışın en az olduğu 5 şehir arasına girdi. Ankara'nın toplam mevduattaki payı da bu dönemde yüzde 15’ten yüzde 12.3’e gerileyerek, 'görece bir fakirleşmeye' işaret etti.Buna karşın, İstanbul’un mevduat artışı yüzde 1833 ile ortalamaya yakın bir seyir izledi ve şehir, toplam mevduatın yüzde 43’ünü elinde tutarak finansal gücünü korudu. En az artış kaydeden iller ise yüzde 1025 ile Hakkari, Zonguldak ve Siirt oldu.

