Çin, çelik ihracatına kısıtlama getireceğini duyurdu
Çin, çelik ihracatına kısıtlama getireceğini duyurdu
Dünyanın en büyük çelik üreticisi Çin, belirli çelik ürünlerine ihracat kısıtlamaları getireceğini duyurdu.
Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, çelik ihracatını düzenlemek için 2026'dan itibaren bir lisans sistemi uygulamasının planlandığı belirtildi.Ülkede 300 farklı çelik ürününün bu düzenlemeden etkileneceği bildirilen açıklamada, bu önlemlerin alınma nedenine ilişkin bilgi verilmedi.Bakanlığın açıklamasında, “Bazı çelik ürünleri, 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere ihracat lisansı yönetimi altındaki kargolar listesine eklenecektir” denildi.‘Eleştirilere yanıt’Pekin’in bu hamlesi, yurt dışında özellikle Avrupa’da Çin’den gelen ucuz çeliğe ve bu ülkede hakim olan ‘kapasite fazlasına yönelik eleştirilere bir yanıt’ olarak değerlendirildi.Avrupa Birliği’nde, Çin'in ucuz çeliği, kısmen kamu teşvikleri nedeniyle rakiplerinin ürünlerinden önemli ölçüde daha ucuz olması ve bu durumun birliğin sanayisine zarar vermesi gerekçesiyle eleştiriliyor.
Çin'in çelik ihracatı ABD’nin yüksek gümrük vergilerine rağmen bu yılın ocak-kasım döneminde bir önceki yıla göre yüzde 6.7 artarak 107 milyon tonu geçmişti.