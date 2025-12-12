https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/cin-celik-ihracatina-kisitlama-getirecegini-duyurdu-1101758201.html

Çin, çelik ihracatına kısıtlama getireceğini duyurdu

Çin, çelik ihracatına kısıtlama getireceğini duyurdu

Sputnik Türkiye

Dünyanın en büyük çelik üreticisi Çin, belirli çelik ürünlerine ihracat kısıtlamaları getireceğini duyurdu.

2025-12-12T18:27+0300

2025-12-12T18:27+0300

2025-12-12T18:27+0300

ekonomi̇

çin

çelik

ihracat

kısıtlama

pekin

abd

avrupa birliği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/12/1067201674_0:180:3001:1868_1920x0_80_0_0_dcd8339a1e7418f014a08f4feea900bb.jpg

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, çelik ihracatını düzenlemek için 2026'dan itibaren bir lisans sistemi uygulamasının planlandığı belirtildi.Ülkede 300 farklı çelik ürününün bu düzenlemeden etkileneceği bildirilen açıklamada, bu önlemlerin alınma nedenine ilişkin bilgi verilmedi.Bakanlığın açıklamasında, “Bazı çelik ürünleri, 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere ihracat lisansı yönetimi altındaki kargolar listesine eklenecektir” denildi.‘Eleştirilere yanıt’Pekin’in bu hamlesi, yurt dışında özellikle Avrupa’da Çin’den gelen ucuz çeliğe ve bu ülkede hakim olan ‘kapasite fazlasına yönelik eleştirilere bir yanıt’ olarak değerlendirildi.Avrupa Birliği’nde, Çin'in ucuz çeliği, kısmen kamu teşvikleri nedeniyle rakiplerinin ürünlerinden önemli ölçüde daha ucuz olması ve bu durumun birliğin sanayisine zarar vermesi gerekçesiyle eleştiriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/bati-medyasi-abnin-korkusu-rusya-cin-ve-abd-ile-rekabet-edemeyecek-olmasi-1101390027.html

çin

çelik

pekin

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çin, çelik, ihracat, kısıtlama, ekonomi, ab, çelik ihracatı