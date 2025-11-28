https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/bati-medyasi-abnin-korkusu-rusya-cin-ve-abd-ile-rekabet-edemeyecek-olmasi-1101390027.html
Batı medyası: AB'nin korkusu Rusya, Çin ve ABD ile rekabet edemeyecek olması
Batı medyası: AB’nin korkusu Rusya, Çin ve ABD ile rekabet edemeyecek olması
Avrupa Birliği'nin (AB) ekonomi, savunma ve teknoloji alanlarındaki küresel rekabette Rusya, Çin ve ABD'yi yakalayamayacağı endişesi yaşadığı belirtildi. 28.11.2025
The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin yazısında, AB'nin uluslararası rekabetin arttığı koşullarda, dünya devlerinin gerisinde kalmamak için elinden geleni yapmaya çalıştığı kaydedildi.Avrupa'nın liderlerinin, uzun bir süre, "ABD, Çin ve Rusya'nın ekonomik, teknolojik ve askeri üstünlük mücadelesinde geride kalmaktan" korktuğu kaydedilen yazıda, "Şimdi [Avrupa] yetkilileri bu noktaya ulaştıklarından endişe ediyorlar" ifadesine yer verildi.Avrupa için olumsuz eğilimlere örnek olarak, ABD ve Çin'in küresel ticaret kurallarını revize etme girişimlerini gösteren gazete, dahası ABD'nin "Avrupa liderlerine danışmadan" Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek için bir plan önerdiğini anımsattı. Bu bağlamda, AB'nin mevcut ve eski yetkilileri arasında, birliğin yapısı ve iç süreçlerinin "onu yeni jeopolitik hiyerarşinin başlıca kaybedenlerinden biri haline getireceği" yönündeki endişelerin arttığı belirtildi.WSJ'ye konuşan Letonya Devlet Başkanı Edgars Rinkēvičs, "Sanırım sonunda olaylara gerçekçi bir şekilde bakmaya başlıyoruz. Gerçek bir güç – siyasi, askeri veya diplomatik – olmadan durumu değiştirmek mümkün değil" ifadesini kullandı.Eski Fransız diplomat Pierre Vimont'a göre, Brüksel'in "tüm kurumsal sistemi, yöntemleri ve yaklaşımları, başlangıçta güç, çatışma ve sert rekabete dayalı politikanın mevcut çağına uyarlanmadı".Öte yandan Eski AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, gazeteye yaptığı açıklamada, Avrupa'nın "güç dilini konuşmayı öğrenmesi" gerektiğini belirterek, "Bana göre sorun şu, 27 [AB üyesi] ülke tamamen parçalanmış durumda" dedi.
15:24 28.11.2025 (güncellendi: 15:25 28.11.2025)
Avrupa Birliği’nin (AB) ekonomi, savunma ve teknoloji alanlarındaki küresel rekabette Rusya, Çin ve ABD'yi yakalayamayacağı endişesi yaşadığı belirtildi.
The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin yazısında, AB’nin uluslararası rekabetin arttığı koşullarda, dünya devlerinin gerisinde kalmamak için elinden geleni yapmaya çalıştığı kaydedildi.
Avrupa'nın liderlerinin, uzun bir süre, “ABD, Çin ve Rusya'nın ekonomik, teknolojik ve askeri üstünlük mücadelesinde geride kalmaktan" korktuğu kaydedilen yazıda, “Şimdi [Avrupa] yetkilileri bu noktaya ulaştıklarından endişe ediyorlar” ifadesine yer verildi.
Avrupa için olumsuz eğilimlere örnek olarak, ABD ve Çin'in küresel ticaret kurallarını revize etme girişimlerini gösteren gazete, dahası ABD’nin “Avrupa liderlerine danışmadan” Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek için bir plan önerdiğini anımsattı. Bu bağlamda, AB’nin mevcut ve eski yetkilileri arasında, birliğin yapısı ve iç süreçlerinin "onu yeni jeopolitik hiyerarşinin başlıca kaybedenlerinden biri haline getireceği" yönündeki endişelerin arttığı belirtildi.
WSJ’ye konuşan Letonya Devlet Başkanı Edgars Rinkēvičs, “Sanırım sonunda olaylara gerçekçi bir şekilde bakmaya başlıyoruz. Gerçek bir güç – siyasi, askeri veya diplomatik – olmadan durumu değiştirmek mümkün değil” ifadesini kullandı.
Eski Fransız diplomat Pierre Vimont’a göre, Brüksel'in "tüm kurumsal sistemi, yöntemleri ve yaklaşımları, başlangıçta güç, çatışma ve sert rekabete dayalı politikanın mevcut çağına uyarlanmadı".
Öte yandan Eski AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, gazeteye yaptığı açıklamada, Avrupa’nın “güç dilini konuşmayı öğrenmesi” gerektiğini belirterek, “Bana göre sorun şu, 27 [AB üyesi] ülke tamamen parçalanmış durumda” dedi.
Daha önce Eski İtalya Başbakanı ve Eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, bir yıl önce yaptığı tavsiyelerin uygulanmaması nedeniyle AB ekonomisinin küresel rakiplerinin gerisinde kaldığını açıklamıştı. Draghi, Avrupa Komisyonu'nun eylemsizliğinin AB'nin rekabet gücünü ve egemenliğini tehdit ettiğini belirtmişti. İtalyan siyasetçi, ekonomik büyüme modelinin zayıfladığını ve kırılganlığın arttığını da sözlerine eklemişti.