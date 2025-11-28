https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/bati-medyasi-abnin-korkusu-rusya-cin-ve-abd-ile-rekabet-edemeyecek-olmasi-1101390027.html

Batı medyası: AB’nin korkusu Rusya, Çin ve ABD ile rekabet edemeyecek olması

Batı medyası: AB’nin korkusu Rusya, Çin ve ABD ile rekabet edemeyecek olması

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği’nin (AB) ekonomi, savunma ve teknoloji alanlarındaki küresel rekabette Rusya, Çin ve ABD'yi yakalayamayacağı endişesi yaşadığı belirtildi. 28.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-28T15:24+0300

2025-11-28T15:24+0300

2025-11-28T15:25+0300

ekonomi̇

avrupa birliği

ab

rusya

çin

abd

the wall street journal

josep borrell

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099210713_0:24:1440:834_1920x0_80_0_0_895368e1691c01f9c5ed8401f3480105.jpg

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin yazısında, AB’nin uluslararası rekabetin arttığı koşullarda, dünya devlerinin gerisinde kalmamak için elinden geleni yapmaya çalıştığı kaydedildi.Avrupa'nın liderlerinin, uzun bir süre, “ABD, Çin ve Rusya'nın ekonomik, teknolojik ve askeri üstünlük mücadelesinde geride kalmaktan" korktuğu kaydedilen yazıda, “Şimdi [Avrupa] yetkilileri bu noktaya ulaştıklarından endişe ediyorlar” ifadesine yer verildi.Avrupa için olumsuz eğilimlere örnek olarak, ABD ve Çin'in küresel ticaret kurallarını revize etme girişimlerini gösteren gazete, dahası ABD’nin “Avrupa liderlerine danışmadan” Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek için bir plan önerdiğini anımsattı. Bu bağlamda, AB’nin mevcut ve eski yetkilileri arasında, birliğin yapısı ve iç süreçlerinin "onu yeni jeopolitik hiyerarşinin başlıca kaybedenlerinden biri haline getireceği" yönündeki endişelerin arttığı belirtildi.WSJ’ye konuşan Letonya Devlet Başkanı Edgars Rinkēvičs, “Sanırım sonunda olaylara gerçekçi bir şekilde bakmaya başlıyoruz. Gerçek bir güç – siyasi, askeri veya diplomatik – olmadan durumu değiştirmek mümkün değil” ifadesini kullandı.Eski Fransız diplomat Pierre Vimont’a göre, Brüksel'in "tüm kurumsal sistemi, yöntemleri ve yaklaşımları, başlangıçta güç, çatışma ve sert rekabete dayalı politikanın mevcut çağına uyarlanmadı".Öte yandan Eski AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, gazeteye yaptığı açıklamada, Avrupa’nın “güç dilini konuşmayı öğrenmesi” gerektiğini belirterek, “Bana göre sorun şu, 27 [AB üyesi] ülke tamamen parçalanmış durumda” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/rusya-savunma-bakanligindan-haftalik-bilanco-ukraynada-askeri-hedefler-yerle-bir-edildi-1101388049.html

rusya

çin

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa birliği, ab, rusya, çin, abd, the wall street journal, josep borrell