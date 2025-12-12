https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/bulgaristanda-jelyazkov-hukumetinin-istifasi-parlamentoda-onaylandi-1101745272.html
Bulgaristan'da Jelyazkov hükümetinin istifası parlamentoda onaylandı
12.12.2025
Bulgaristan'da 240 üyeli Parlamento'nun genel oturumunda yapılan oylamaya 227 milletvekili katıldı. Jelyazkov hükümetinin istifası oy birliğiyle kabul edildi.Jelyazkov'un Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB), Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) ve Böyle Bir Halk Var (İTN) partilerinden oluşan üçlü koalisyon hükümeti, yaklaşık 11 ay iktidarda kalmış ancak son 10 günde yoğunlaşan hükümet karşıtı protestoların ardından dün istifa kararı almıştı.Rosen Jelyazkov, dünkü açıklamasında "Toplumun beklentilerine uygun hareket etmek istiyoruz. İktidar halkın iradesinden doğar. İstifa çağrısını hem gençler hem de yaşlılar yükseltti. Bu vatandaş enerjisi desteklenmeli ve teşvik edilmelidir" ifadelerini kullanmıştı.Ülkenin anayasal prosedürüne göre, Cumhurbaşkanı Rumen Radev, erken seçim için tarih bildirmeden önce parlamentodaki 3 siyasi gruba sırayla hükümet kurma görevi vermek zorunda.Parlamentodaki siyasi partilerin beyan ettikleri görüşlere dayalı olarak yeni koalisyon hükümeti kurulması beklenmezken, erken genel seçimlerin ilkbaharda yapılması muhtemel.
Bulgaristan Parlamentosunda yapılan oylamada, Başbakan Rosen Jelyazkov hükümetinin istifası kabul edildi.
