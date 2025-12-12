Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/bessent-cinin-yapay-zekasi-altin-kubbeyi-asabiliyorsa-altin-kubbeye-sahip-olmanin-hicbir-anlami-yok-1101728597.html
Bessent: Çin'in yapay zekası Altın Kubbe'yi aşabiliyorsa, Altın Kubbe'ye sahip olmanın hiçbir anlamı yok
Bessent: Çin'in yapay zekası Altın Kubbe'yi aşabiliyorsa, Altın Kubbe'ye sahip olmanın hiçbir anlamı yok
Sputnik Türkiye
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin’in yapay zeka teknolojisinin Altın Kubbe füze savunma sistemini aşması hâlinde sistemin tamamen işlevsiz kalacağını... 12.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-12T03:30+0300
2025-12-12T03:30+0300
dünya
abd
çin
scott bessent
altın kubbe
altın kubbe füze savunma sistemi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/12/1095484944_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_885c90ade6c6261b747af4645ac1d9ad.jpg
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin'in yapay zeka teknolojisi 'altın kubbe füze savunma sistemini aşmayı başarırsa' sistemin işe yaramaz hale geleceğini söyledi.Bessent Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "Çin'in yapay zekası Altın Kubbe'yi aşabiliyorsa, Altın Kubbe'ye sahip olmanın hiçbir anlamı yok. Savunmaya bu kadar para harcamanın da bir anlamı yok" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/beyaz-saray-venezuellada-el-konulan-tanker-devrim-muhafizlarina-petrol-tasiyan-yaptirim-uygulanan-1101724595.html
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/12/1095484944_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c5b846e7e738c48b25db86e567d628c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, çin, scott bessent, altın kubbe, altın kubbe füze savunma sistemi
abd, çin, scott bessent, altın kubbe, altın kubbe füze savunma sistemi

Bessent: Çin'in yapay zekası Altın Kubbe'yi aşabiliyorsa, Altın Kubbe'ye sahip olmanın hiçbir anlamı yok

03:30 12.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon Scott Bessent
 Scott Bessent - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Abone ol
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin’in yapay zeka teknolojisinin Altın Kubbe füze savunma sistemini aşması hâlinde sistemin tamamen işlevsiz kalacağını söyledi.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin'in yapay zeka teknolojisi 'altın kubbe füze savunma sistemini aşmayı başarırsa' sistemin işe yaramaz hale geleceğini söyledi.
Bessent Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "Çin'in yapay zekası Altın Kubbe'yi aşabiliyorsa, Altın Kubbe'ye sahip olmanın hiçbir anlamı yok. Savunmaya bu kadar para harcamanın da bir anlamı yok" dedi.
Beyaz Saray - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2025
DÜNYA
Beyaz Saray: Venezüella'da el konulan tanker Devrim Muhafızları'na petrol taşıyan, yaptırım uygulanan gizli bir gemi
Dün, 22:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала