https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/bessent-cinin-yapay-zekasi-altin-kubbeyi-asabiliyorsa-altin-kubbeye-sahip-olmanin-hicbir-anlami-yok-1101728597.html
Bessent: Çin'in yapay zekası Altın Kubbe'yi aşabiliyorsa, Altın Kubbe'ye sahip olmanın hiçbir anlamı yok
Bessent: Çin'in yapay zekası Altın Kubbe'yi aşabiliyorsa, Altın Kubbe'ye sahip olmanın hiçbir anlamı yok
Sputnik Türkiye
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin’in yapay zeka teknolojisinin Altın Kubbe füze savunma sistemini aşması hâlinde sistemin tamamen işlevsiz kalacağını... 12.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-12T03:30+0300
2025-12-12T03:30+0300
2025-12-12T03:30+0300
dünya
abd
çin
scott bessent
altın kubbe
altın kubbe füze savunma sistemi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/12/1095484944_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_885c90ade6c6261b747af4645ac1d9ad.jpg
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin'in yapay zeka teknolojisi 'altın kubbe füze savunma sistemini aşmayı başarırsa' sistemin işe yaramaz hale geleceğini söyledi.Bessent Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "Çin'in yapay zekası Altın Kubbe'yi aşabiliyorsa, Altın Kubbe'ye sahip olmanın hiçbir anlamı yok. Savunmaya bu kadar para harcamanın da bir anlamı yok" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/beyaz-saray-venezuellada-el-konulan-tanker-devrim-muhafizlarina-petrol-tasiyan-yaptirim-uygulanan-1101724595.html
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/12/1095484944_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c5b846e7e738c48b25db86e567d628c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, çin, scott bessent, altın kubbe, altın kubbe füze savunma sistemi
abd, çin, scott bessent, altın kubbe, altın kubbe füze savunma sistemi
Bessent: Çin'in yapay zekası Altın Kubbe'yi aşabiliyorsa, Altın Kubbe'ye sahip olmanın hiçbir anlamı yok
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin’in yapay zeka teknolojisinin Altın Kubbe füze savunma sistemini aşması hâlinde sistemin tamamen işlevsiz kalacağını söyledi.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin'in yapay zeka teknolojisi 'altın kubbe füze savunma sistemini aşmayı başarırsa' sistemin işe yaramaz hale geleceğini söyledi.
Bessent Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "Çin'in yapay zekası Altın Kubbe'yi aşabiliyorsa, Altın Kubbe'ye sahip olmanın hiçbir anlamı yok. Savunmaya bu kadar para harcamanın da bir anlamı yok" dedi.