Arda Güler, Real Madrid'de ayın oyuncusu seçildi
Sputnik Türkiye
30.10.2025
Real Madrid'in orta saha oyuncusu Arda Güler, takımının ekim ayındaki en iyi oyuncusu ilan edildi.Teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde forma şansı buldukça etkisini artıran 20 yaşındaki milli yıldız, hem oyun kurma becerisi hem de skora katkısıyla taraftarların büyük beğenisini kazandı.13 maçta 3 gol kaydeden Arda Güler, Real Madrid’in Juventus’u 1-0 mağlup ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında da 'maçın oyuncusu' seçilmişti.
