Türkiye
SON DAKİKA | Balıkesir Sındırgı’da 4.1 büyüklüğünde deprem
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/arda-guler-real-madridde-ayin-oyuncusu-secildi-1100632990.html
Arda Güler, Real Madrid'de ayın oyuncusu seçildi
Arda Güler, Real Madrid'de ayın oyuncusu seçildi
Sputnik Türkiye
Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid formasıyla sergilediği etkileyici performansla kulüp tarafından ekim ayının futbolcusu seçildi. 30.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-30T23:54+0300
2025-10-30T23:54+0300
spor
arda güler
real madrid
futbol
futbol maçı
avrupa futbol şampiyonası
i̇spanya
i̇spanya futbol federasyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1a/1100491207_0:73:3152:1846_1920x0_80_0_0_301ec08b76bca3a301a33cc2f329e3a7.jpg
Real Madrid'in orta saha oyuncusu Arda Güler, takımının ekim ayındaki en iyi oyuncusu ilan edildi.Teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde forma şansı buldukça etkisini artıran 20 yaşındaki milli yıldız, hem oyun kurma becerisi hem de skora katkısıyla taraftarların büyük beğenisini kazandı.13 maçta 3 gol kaydeden Arda Güler, Real Madrid’in Juventus’u 1-0 mağlup ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında da 'maçın oyuncusu' seçilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/unlu-futbol-kulubu-uefadan-tazminat-talep-ediyor-1100594211.html
i̇spanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1a/1100491207_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_dc44d350fcd1e8b678a69087dff1f2c6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
arda güler, real madrid, futbol, futbol maçı, avrupa futbol şampiyonası, i̇spanya, i̇spanya futbol federasyonu
arda güler, real madrid, futbol, futbol maçı, avrupa futbol şampiyonası, i̇spanya, i̇spanya futbol federasyonu

Arda Güler, Real Madrid'de ayın oyuncusu seçildi

23:54 30.10.2025
© AA / Burak AkbulutArda Güler
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2025
© AA / Burak Akbulut
Abone ol
Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid formasıyla sergilediği etkileyici performansla kulüp tarafından ekim ayının futbolcusu seçildi.
Real Madrid'in orta saha oyuncusu Arda Güler, takımının ekim ayındaki en iyi oyuncusu ilan edildi.
Teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde forma şansı buldukça etkisini artıran 20 yaşındaki milli yıldız, hem oyun kurma becerisi hem de skora katkısıyla taraftarların büyük beğenisini kazandı.
13 maçta 3 gol kaydeden Arda Güler, Real Madrid’in Juventus’u 1-0 mağlup ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında da 'maçın oyuncusu' seçilmişti.
UEFA - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2025
SPOR
Ünlü futbol kulübü, UEFA’dan tazminat talep ediyor
Dün, 18:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала