https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/ankarada-toplu-tasimaya-zam-1101752960.html

Ankara'da toplu ulaşıma zam

Ankara'da toplu ulaşıma zam

Sputnik Türkiye

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), toplu taşıma araçlarında kullanılan tam bilet ücretini yüzde 35 zamla 26 TL'den 35 TL'ye yükseltti. 12.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-12T15:53+0300

2025-12-12T15:53+0300

2025-12-12T15:57+0300

türki̇ye

ego

ankara

metro

zam

otobüs

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/10/1101040699_0:135:1184:801_1920x0_80_0_0_6c647eb19ac5f322c82188853f86f86a.jpg

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nde alınan kararla yolcu taşıma ücret tarifesine yaklaşık yüzde 35 oranında zam yapıldı.Ankara'da toplu ulaşıma zamBelediye Meclis Konferans Salonu'nda, Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında yapılan aralık ayı üçüncü birleşiminde, önceki toplantının tutanak özeti oylatılarak, gündem maddeleri okundu.Toplantıda, 13. gündem maddesi olan "Yolcu taşıma ücret tarifesinin belirlenmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu Raporu" oylamaya sunuldu.AK Parti ve BBP'nin karşı oylarına rağmen oy çokluğuyla alınan kararla, başkentte yolcu taşıma ücret tarifesine yaklaşık yüzde 35 oranında zam yapıldı.Ankara'da ulaşım ne kadar oldu? Tam bilet ne kadar?Zamla birlikte 26 lira olan tam bilet ücreti, 35 liraya yükseltildi.ABB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, söz konusu zamma ilişkin, "ABB bünyesinde bulunan EGO otobüslerinin tarifelerinin 2026 yılı için 26 liradan 35 liraya çıkarılmasını içeren bir karar. Geçtiğimiz ay ABB Başkanı, Ankara'da ulaşımı ücretsiz yapacağını beyan ederken, bir ay sonra böyle bir kararın gelmesinin ne kadar mantığa aykırı bir durum olduğunu anlamak adına burada söz aldım. Bundan dolayı da Sayın Belediye Başkanını bu vaadini gerçekleştirmek adına adım atmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.Yavaş'ın 'bedava otobüs' sözü hatırlatıldıYalçın, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın otobüs alımına ilişkin sözlerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/ibb-meclisi-bircok-kalemde-zam-yapti-kent-menusu-100-lira-oldu-1101722874.html

türki̇ye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankara'da toplu ulaşıma zam, ankara ulaşım zam, ankara zam, ankara metro zam, ankara toplu taşıma zam