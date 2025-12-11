https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/ibb-meclisi-bircok-kalemde-zam-yapti-kent-menusu-100-lira-oldu-1101722874.html

İBB Meclisi birçok kalemde zam yaptı: Kent menüsü 100 lira oldu

İBB Meclisi birçok kalemde zam yaptı: Kent menüsü 100 lira oldu

11.12.2025

İBB Meclisi, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında aralık ayı üçüncü oturumunda bir araya geldi. Alınan kararla Kent Lokantaları'nda 70 liraya satılan kent menüsü 100 liraya yükseltildi. İstanbulkart'la ödemede uygulanan 60 liralık fiyat ise yüzde 58 artışla 95 lira oldu. Pet şişe su da 5 liradan 7 liraya çıktı.Ağaç budama ve kesme ücretlerinde artışAğaç bakımı ve kesim hizmetlerine yüzde 40 oranında zam yapılması kararlaştırıldı.Hallerde devir ücretleri yükseldiBayrampaşa ve Ataşehir hallerindeki iş yeri devir bedellerine yüzde 50 zam uygulanması kabul edildi.Tuvalet ücreti 10 liraKamusal alanlardaki tuvalet kullanımı için alınan ücret 5 liradan 10 liraya çıkarıldı.Sosyal tesislerde fiyat güncellemesiİBB Sosyal Tesisleri'ndeki bazı ürünlerde de zam yapıldı:Reklam tabelası söküm ücretlerine büyük artışZabıta tarafından yapılan söküm işlemlerinde ciddi oranda zam kararlaştırıldı:Müze, itfaiye ve eğitim ücretlerine yeni tarifelerİBB’ye bağlı müzelere yüzde 26.67 ila yüzde 30 arasında değişen oranlarda zam yapılırken, İstanbul İtfaiyesinin hizmet tarifeleri de yüzde 40 artırıldı.İmar ve ulaşım hizmetlerinde artışBazı imar dosyaları ve harita işlemlerinde yüzde 10 ila yüzde 100 arasında değişen zam oranları belirlendi.Oylamada, zam tekliflerine AK Parti Grubu 'hayır' oyu verirken; düzenlemeler CHP’li üyelerin oylarıyla kabul edildi.

