İBB Meclisi birçok kalemde zam yaptı: Kent menüsü 100 lira oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, çeşitli ücretlere yönelik zam tekliflerini görüştüğü aralık ayı üçüncü oturumunda önemli artış kararlarına imza... 11.12.2025, Sputnik Türkiye
İBB Meclisi, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında aralık ayı üçüncü oturumunda bir araya geldi. Alınan kararla Kent Lokantaları'nda 70 liraya satılan kent menüsü 100 liraya yükseltildi. İstanbulkart'la ödemede uygulanan 60 liralık fiyat ise yüzde 58 artışla 95 lira oldu. Pet şişe su da 5 liradan 7 liraya çıktı.Ağaç budama ve kesme ücretlerinde artışAğaç bakımı ve kesim hizmetlerine yüzde 40 oranında zam yapılması kararlaştırıldı.Hallerde devir ücretleri yükseldiBayrampaşa ve Ataşehir hallerindeki iş yeri devir bedellerine yüzde 50 zam uygulanması kabul edildi.Tuvalet ücreti 10 liraKamusal alanlardaki tuvalet kullanımı için alınan ücret 5 liradan 10 liraya çıkarıldı.Sosyal tesislerde fiyat güncellemesiİBB Sosyal Tesisleri'ndeki bazı ürünlerde de zam yapıldı:Reklam tabelası söküm ücretlerine büyük artışZabıta tarafından yapılan söküm işlemlerinde ciddi oranda zam kararlaştırıldı:Müze, itfaiye ve eğitim ücretlerine yeni tarifelerİBB’ye bağlı müzelere yüzde 26.67 ila yüzde 30 arasında değişen oranlarda zam yapılırken, İstanbul İtfaiyesinin hizmet tarifeleri de yüzde 40 artırıldı.İmar ve ulaşım hizmetlerinde artışBazı imar dosyaları ve harita işlemlerinde yüzde 10 ila yüzde 100 arasında değişen zam oranları belirlendi.Oylamada, zam tekliflerine AK Parti Grubu 'hayır' oyu verirken; düzenlemeler CHP’li üyelerin oylarıyla kabul edildi.
İBB Meclisi, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında aralık ayı üçüncü oturumunda bir araya geldi.
Alınan kararla Kent Lokantaları'nda 70 liraya satılan kent menüsü 100 liraya yükseltildi. İstanbulkart'la ödemede uygulanan 60 liralık fiyat ise yüzde 58 artışla 95 lira oldu. Pet şişe su da 5 liradan 7 liraya çıktı.
Ağaç budama ve kesme ücretlerinde artış
Ağaç bakımı ve kesim hizmetlerine yüzde 40 oranında zam yapılması kararlaştırıldı.
10 metreye kadar olan ağaçların budanması: Bin 150 TL → Bin 610 TL
35 santimetrelik ağaçların kesilmesi: Bin 150 TL → Bin 610 TL
Ağaç sökme–dikim aracı günlük ücreti: 18 bin 250 TL → 25 bin 550 TL
Hallerde devir ücretleri yükseldi
Bayrampaşa ve Ataşehir hallerindeki iş yeri devir bedellerine yüzde 50 zam uygulanması kabul edildi.
Bayrampaşa: 1 milyon 110 bin 208 TL → 1 milyon 665 bin 312 TL
Ataşehir: 1 milyon 475 bin 184 TL → 2 milyon 212 bin 777 TL
Kamusal alanlardaki tuvalet kullanımı için alınan ücret 5 liradan 10 liraya çıkarıldı.
Sosyal tesislerde fiyat güncellemesi
İBB Sosyal Tesisleri'ndeki bazı ürünlerde de zam yapıldı:
İftar menüsü: 550 TL → 700 TL
Personel yemeği: 140 TL → 170 TL
Kahvaltı tabağı: 250 TL → 275 TL
Reklam tabelası söküm ücretlerine büyük artış
Zabıta tarafından yapılan söküm işlemlerinde ciddi oranda zam kararlaştırıldı:
Cam grafik reklam sökümü: 120 TL → 2 bin TL
Vinil sökümü: 75 TL → 500 TL
Işıklı/ışıksız tabela sökümü: 390 TL → Bin 500 TL
Müze, itfaiye ve eğitim ücretlerine yeni tarifeler
İBB’ye bağlı müzelere yüzde 26.67 ila yüzde 30 arasında değişen oranlarda zam yapılırken, İstanbul İtfaiyesinin hizmet tarifeleri de yüzde 40 artırıldı.
Süper Lig maçlarında görevli itfaiye aracı: 48 bin 825 TL → 68 bin 355 TL
Yangın güvenlik eğitimi (grup): 52 bin 950 TL → 74 bin 130 TL
İmar ve ulaşım hizmetlerinde artış
Bazı imar dosyaları ve harita işlemlerinde yüzde 10 ila yüzde 100 arasında değişen zam oranları belirlendi.
Filo Otomobil Yolcu Taşımacılığı Geçici Yetki Belgesi: 196 bin 262 TL → 400 bin TL
Ücretsiz personel servisi güzergah izin belgesi: 614 TL → 10 bin TL
Lüks otomobil taşımacılığı geçici yetki belgesi: 245 bin 248 TL → 500 bin TL
Oylamada, zam tekliflerine AK Parti Grubu 'hayır' oyu verirken; düzenlemeler CHP’li üyelerin oylarıyla kabul edildi.