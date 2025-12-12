https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/ankarada-4-arac-kundaklandi-1101756330.html

Ankara'da 4 araç kundaklandı

Ankara'da 4 araç kundaklandı

Sputnik Türkiye

Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde bir mahalle muhtarı ile oğluna ait park halindeki 4 araç kundaklandı. 12.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-12T17:04+0300

2025-12-12T17:04+0300

2025-12-12T17:04+0300

türki̇ye

kundaklama

araç kundaklama

ankara

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0c/1101756171_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_41ec61eab4984125c303d7090041d57a.jpg

Ankara'da 4 araç kundaklandı.4 araç benzin dökülerek yakıldıÇukurören Mahallesi Muhtarı Hasan Sağlam ve oğlu Ali Osman Sağlam'a ait 4 araç, sabah saatlerinde evlerinin önünde benzin dökülerek ateşe verildi.Araçları alevler içinde gören Sağlam, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.Araçlar kullanılamaz hale geldiKısa sürede bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araçlar kullanılamaz hale geldi.Jandarma, olayla ilgili çalışma başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/ayasofya-caminde-kundaklama-girisimi-supheli-her-yerde-araniyor-1098370247.html

türki̇ye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankara'da 4 araç kundaklandı