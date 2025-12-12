Türkiye
Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde bir mahalle muhtarı ile oğluna ait park halindeki 4 araç kundaklandı.
4 araç benzin dökülerek yakıldıÇukurören Mahallesi Muhtarı Hasan Sağlam ve oğlu Ali Osman Sağlam'a ait 4 araç, sabah saatlerinde evlerinin önünde benzin dökülerek ateşe verildi.Araçları alevler içinde gören Sağlam, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.Araçlar kullanılamaz hale geldiKısa sürede bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araçlar kullanılamaz hale geldi.Jandarma, olayla ilgili çalışma başlattı.
Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde bir mahalle muhtarı ile oğluna ait park halindeki 4 araç kundaklandı.
Ankara'da 4 araç kundaklandı.

4 araç benzin dökülerek yakıldı

Çukurören Mahallesi Muhtarı Hasan Sağlam ve oğlu Ali Osman Sağlam'a ait 4 araç, sabah saatlerinde evlerinin önünde benzin dökülerek ateşe verildi.
Araçları alevler içinde gören Sağlam, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Araçlar kullanılamaz hale geldi

Kısa sürede bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araçlar kullanılamaz hale geldi.
Jandarma, olayla ilgili çalışma başlattı.
