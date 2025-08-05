https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/ayasofya-caminde-kundaklama-girisimi-supheli-her-yerde-araniyor-1098370247.html

Ayasofya Cami’nde kundaklama girişimi: Şüpheli her yerde aranıyor

Ayasofya Cami’nde kundaklama girişimi: Şüpheli her yerde aranıyor

Sputnik Türkiye

İstanbul’daki Ayasofya Camii’nde yatsı namazı sonrası kırmızı şapkalı bir kişi rahlenin arkasında kağıtları ateşe verdi. Cemaatin dikkati sayesinde yangın... 05.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-05T13:17+0300

2025-08-05T13:17+0300

2025-08-05T13:17+0300

ayasofya

türki̇ye

kundaklama

cami

polis

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İstanbul’un en önemli tarihi ve dini yapılarından Ayasofya Camii, yatsı namazı sonrası yaşanan bir kundaklama girişimiyle sarsıldı. Olay, 4 Ağustos akşamı namaz sonrası cemaatin dağılmaya başladığı anlarda meydana geldi. İddialara göre kırmızı şapkalı bir kişi, caminin içinde bulunan rahlenin arkasına geçerek yanıcı kağıtlarla küçük çaplı bir yangın başlattı.Kadının dikkati faciayı önlediYangını ilk fark edenin camide bulunan bir kadın olduğu öğrenildi. Kadın, hemen imamı bilgilendirdi. Aynı anda cemaatten bir kişi, yanan halıya müdahale ederek alevlerin yayılmasını önledi. Böylece potansiyel bir felaket, hızlı refleksler sayesinde engellenmiş oldu.Polis, şüpheliyi her yerde arıyorOlay sonrası camiye gelen polis ekipleri, yangının çıkış noktası ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda kapsamlı bir inceleme başlattı. Güvenlik kameraları tek tek inceleniyor. Şüphelinin kimliği henüz netleşmemekle birlikte, yabancı uyruklu olabileceği değerlendiriliyor.Güvenlik zafiyeti ve toplumsal hassasiyet gündemdeAyasofya gibi simgesel öneme sahip bir camide bu tür bir olayın yaşanması, hem güvenlik zafiyeti tartışmalarını hem de dini mekanlara yönelik hassasiyetleri yeniden gündeme getirdi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı derinleştirirken, camide ek güvenlik önlemlerinin alınıp alınmayacağı da merak konusu.

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ayasofya, kundaklama, cami, polis