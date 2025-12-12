https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/ankara---istanbul-arasindaki-yuksek-hizli-trende-ek-seferler-hayata-geciyor-1101757068.html
Ankara - İstanbul arasındaki Yüksek Hızlı Tren'de ek seferler hayata geçiyor
Yoğun talep nedeniyle 14 Aralık'tan itibaren cuma ve pazar akşamları Ankara-İstanbul h Yüksek Hızlı Tren'de ek seferler düzenleneceği açıklandı. 12.12.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/06/1087720672_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_a92541524b97bd37c89e4edd41d22585.jpg
TCDD, artan yolcu talebini karşılamak için 14 Aralık'tan itibaren cuma ve pazar akşamları Ankara-İstanbul-Ankara arasında karşılıklı işleyecek Yüksek Hızlı Tren (YHT) ek seferleri düzenleneceğini duyurdu. Yeni seferler hangi saatlerde yapılacak?TCDD Taşımacılık AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Artan yolcu talebini karşılamak için 14 Aralık 2025'ten itibaren cuma ve pazar akşamları Ankara-İstanbul-Ankara arasında karşılıklı işleyecek YHT ek seferleri düzenlenecektir. Ankara'dan İstanbul'a hareket saati 21.00, varış 01.15. İstanbul'dan Ankara'ya hareket saati 20.24, varış ise 00.48." ifadelerine yer verildi.
TCDD, artan yolcu talebini karşılamak için 14 Aralık'tan itibaren cuma ve pazar akşamları Ankara-İstanbul-Ankara arasında karşılıklı işleyecek Yüksek Hızlı Tren (YHT) ek seferleri düzenleneceğini duyurdu.
Yeni seferler hangi saatlerde yapılacak?
TCDD Taşımacılık AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Artan yolcu talebini karşılamak için 14 Aralık 2025'ten itibaren cuma ve pazar akşamları Ankara-İstanbul-Ankara arasında karşılıklı işleyecek YHT ek seferleri düzenlenecektir. Ankara'dan İstanbul'a hareket saati 21.00, varış 01.15. İstanbul'dan Ankara'ya hareket saati 20.24, varış ise 00.48." ifadelerine yer verildi.