https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/ogretmenlere-tren-biletlerinde-yuzde-50-indirim-uygulanacak-hangi-tarihler-arasinda-gecerli--1101084113.html
Öğretmenlere tren biletlerinde yüzde 50 indirim uygulanacak: Hangi tarihler arasında geçerli?
Öğretmenlere tren biletlerinde yüzde 50 indirim uygulanacak: Hangi tarihler arasında geçerli?
Sputnik Türkiye
Öğretmenlere, 24-30 Kasım tarihleri arasında yüksek hızlı tren ve ana hat tren bilet seferlerinde yüzde 50 indirim uygulanacak. 18.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-18T12:22+0300
2025-11-18T12:22+0300
2025-11-18T12:22+0300
türki̇ye
ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı
abdulkadir uraloğlu
yüksek hızlı tren (yht)
öğretmen
indirim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/02/1070487659_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_2385a34ab103e79c11460490aeef0870.jpg
24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kapsayan hafta nedeniyle, öğretmenlere 24-30 Kasım tarihleri arasında yüksek hızlı tren ve ana hat tren biletlerinde yüzde 50 indirim uygulanacak. İndirimden faydalanmak isteyen öğretmenlerin kontrollerde öğretmen kimliğini veya öğretmen olduklarını gösteren belgeyi göstermeleri yeterli. Yüzde 50 indirimli seyahat edeceklerÖğretmenlere yıl boyunca yüzde 15 indirim sağlandığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada, "Bu özel haftada da öğretmenlerimize yarı fiyatına tren bileti alma imkanı sunuyoruz. 24-30 Kasım tarihlerinde satışa sunulacak YHT ve ana hat tren biletlerinde tüm öğretmenlerimiz yüzde 50 indirimden yararlanabilecek." ifadelerini kullandıUraloğlu, öğretmenler günü haftalarında uygulanan bu indirimlerden 2017-2024 yıllarında 48 bin öğretmenin faydalandığı bilgisini de paylaştı.İndirimli biletlerden yararlanmak isteyen öğretmenlerin, kontrollerde "öğretmen kimliği" veya "mebbis.meb.gov.tr" adresinden alınmış öğretmen olduğunu gösterir belgeyi ibraz etmesinin yeterli olacağını aktaran Uraloğlu, indirimli biletlerin TCDD Taşımacılık AŞ gişeleri, internet sitesi, mobil uygulamaları, çağrı merkezi ve yetkili acenteler üzerinden temin edilebileceğini bildirdi.Kampanyadan kimler yararlanabilecek?Uraloğlu, kampanyanın kapsamına ilişkin ise şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/15-bin-ogretmen-atamasi-icin-tarih-belli-oldu-1101057519.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/02/1070487659_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_db8995a7dc208d2a826841fc24b35094.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, yüksek hızlı tren (yht), öğretmen, indirim
ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, yüksek hızlı tren (yht), öğretmen, indirim
Öğretmenlere tren biletlerinde yüzde 50 indirim uygulanacak: Hangi tarihler arasında geçerli?
Öğretmenlere, 24-30 Kasım tarihleri arasında yüksek hızlı tren ve ana hat tren bilet seferlerinde yüzde 50 indirim uygulanacak.
24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kapsayan hafta nedeniyle, öğretmenlere 24-30 Kasım tarihleri arasında yüksek hızlı tren ve ana hat tren biletlerinde yüzde 50 indirim uygulanacak. İndirimden faydalanmak isteyen öğretmenlerin kontrollerde öğretmen kimliğini veya öğretmen olduklarını gösteren belgeyi göstermeleri yeterli.
Yüzde 50 indirimli seyahat edecekler
Öğretmenlere yıl boyunca yüzde 15 indirim sağlandığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada, "Bu özel haftada da öğretmenlerimize yarı fiyatına tren bileti alma imkanı sunuyoruz. 24-30 Kasım tarihlerinde satışa sunulacak YHT ve ana hat tren biletlerinde tüm öğretmenlerimiz yüzde 50 indirimden yararlanabilecek." ifadelerini kullandı
Uraloğlu, öğretmenler günü haftalarında uygulanan bu indirimlerden 2017-2024 yıllarında 48 bin öğretmenin faydalandığı bilgisini de paylaştı.
İndirimli biletlerden yararlanmak isteyen öğretmenlerin, kontrollerde "öğretmen kimliği" veya "mebbis.meb.gov.tr" adresinden alınmış öğretmen olduğunu gösterir belgeyi ibraz etmesinin yeterli olacağını aktaran Uraloğlu, indirimli biletlerin TCDD Taşımacılık AŞ gişeleri, internet sitesi, mobil uygulamaları, çağrı merkezi ve yetkili acenteler üzerinden temin edilebileceğini bildirdi.
Kampanyadan kimler yararlanabilecek?
Uraloğlu, kampanyanın kapsamına ilişkin ise şunları kaydetti:
"İndirimli bilet uygulamamızdan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı veya Bakanlık tarafından onaylanmış her derece ve türdeki resmi ve özel okulda görev yapan öğretmenler ile okul müdürleri ve yardımcıları, üniversitelerin uygulama ve araştırma merkezlerinde görevli öğretim elemanları ve Türk uyruklu olup yurt dışında çalışan öğretmenler faydalanabilecek."