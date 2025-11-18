https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/ogretmenlere-tren-biletlerinde-yuzde-50-indirim-uygulanacak-hangi-tarihler-arasinda-gecerli--1101084113.html

Öğretmenlere tren biletlerinde yüzde 50 indirim uygulanacak: Hangi tarihler arasında geçerli?

Öğretmenlere, 24-30 Kasım tarihleri arasında yüksek hızlı tren ve ana hat tren bilet seferlerinde yüzde 50 indirim uygulanacak. 18.11.2025, Sputnik Türkiye

24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kapsayan hafta nedeniyle, öğretmenlere 24-30 Kasım tarihleri arasında yüksek hızlı tren ve ana hat tren biletlerinde yüzde 50 indirim uygulanacak. İndirimden faydalanmak isteyen öğretmenlerin kontrollerde öğretmen kimliğini veya öğretmen olduklarını gösteren belgeyi göstermeleri yeterli. Yüzde 50 indirimli seyahat edeceklerÖğretmenlere yıl boyunca yüzde 15 indirim sağlandığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada, "Bu özel haftada da öğretmenlerimize yarı fiyatına tren bileti alma imkanı sunuyoruz. 24-30 Kasım tarihlerinde satışa sunulacak YHT ve ana hat tren biletlerinde tüm öğretmenlerimiz yüzde 50 indirimden yararlanabilecek." ifadelerini kullandıUraloğlu, öğretmenler günü haftalarında uygulanan bu indirimlerden 2017-2024 yıllarında 48 bin öğretmenin faydalandığı bilgisini de paylaştı.İndirimli biletlerden yararlanmak isteyen öğretmenlerin, kontrollerde "öğretmen kimliği" veya "mebbis.meb.gov.tr" adresinden alınmış öğretmen olduğunu gösterir belgeyi ibraz etmesinin yeterli olacağını aktaran Uraloğlu, indirimli biletlerin TCDD Taşımacılık AŞ gişeleri, internet sitesi, mobil uygulamaları, çağrı merkezi ve yetkili acenteler üzerinden temin edilebileceğini bildirdi.Kampanyadan kimler yararlanabilecek?Uraloğlu, kampanyanın kapsamına ilişkin ise şunları kaydetti:

