ALES sonuçları açıklandı: Sonuç sorgulama nereden yapılır?

Rusya: Yermak, Ukrayna'ya kullanılmış nükleer yakıt getirilmesini bizzat koordine etti
ALES sonuçları açıklandı. ÖSYM, 23 Kasım'da uygulanan 2025-ALES/3 sınavının değerlendirme sürecinin tamamlandığını duyurdu. Adaylar, sonuçlarına T.C. kimlik... 12.12.2025
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın üçüncü oturumu olan 2025-ALES/3 sınavının sonuçlarını açıkladı. Kurumdan yapılan duyuruda, sınavın değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.23 Kasım’da yapılmıştıÖSYM’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 23 Kasım tarihinde uygulanan 2025-ALES/3, akademik personel ve lisansüstü eğitim hedefleyen adayların katılımıyla gerçekleştirilmişti.Sonuçlara nereden bakılacak?Adaylar, ALES sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden ulaşabilecek. Sonuç sorgulama işlemi, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile yapılacak.
10:22 12.12.2025
ALES sonuçları açıklandı. ÖSYM, 23 Kasım’da uygulanan 2025-ALES/3 sınavının değerlendirme sürecinin tamamlandığını duyurdu. Adaylar, sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin resmi sonuç sistemi üzerinden erişebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın üçüncü oturumu olan 2025-ALES/3 sınavının sonuçlarını açıkladı. Kurumdan yapılan duyuruda, sınavın değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

23 Kasım’da yapılmıştı

ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 23 Kasım tarihinde uygulanan 2025-ALES/3, akademik personel ve lisansüstü eğitim hedefleyen adayların katılımıyla gerçekleştirilmişti.

Sonuçlara nereden bakılacak?

Adaylar, ALES sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden ulaşabilecek. Sonuç sorgulama işlemi, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile yapılacak.
