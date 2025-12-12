https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/ales-sonuclari-aciklandi-sonuc-sorgulama-nereden-yapilir-1101736869.html
ALES sonuçları açıklandı: Sonuç sorgulama nereden yapılır?
ALES sonuçları açıklandı: Sonuç sorgulama nereden yapılır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın üçüncü oturumu olan 2025-ALES/3 sınavının sonuçlarını açıkladı. Kurumdan yapılan duyuruda, sınavın değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.23 Kasım’da yapılmıştıÖSYM’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 23 Kasım tarihinde uygulanan 2025-ALES/3, akademik personel ve lisansüstü eğitim hedefleyen adayların katılımıyla gerçekleştirilmişti.Sonuçlara nereden bakılacak?Adaylar, ALES sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden ulaşabilecek. Sonuç sorgulama işlemi, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile yapılacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın üçüncü oturumu olan 2025-ALES/3 sınavının sonuçlarını açıkladı. Kurumdan yapılan duyuruda, sınavın değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.
ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 23 Kasım tarihinde uygulanan 2025-ALES/3, akademik personel ve lisansüstü eğitim hedefleyen adayların katılımıyla gerçekleştirilmişti.
Sonuçlara nereden bakılacak?
Adaylar, ALES sonuçları
na https://sonuc.osym.gov.tr
adresi üzerinden ulaşabilecek. Sonuç sorgulama işlemi, T.C. kimlik numarası
ve aday şifresi
ile yapılacak.