ALES sonuçları açıklandı: Sonuç sorgulama nereden yapılır?

ALES sonuçları açıklandı: Sonuç sorgulama nereden yapılır?

ALES sonuçları açıklandı. ÖSYM, 23 Kasım'da uygulanan 2025-ALES/3 sınavının değerlendirme sürecinin tamamlandığını duyurdu. Adaylar, sonuçlarına T.C. kimlik... 12.12.2025

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın üçüncü oturumu olan 2025-ALES/3 sınavının sonuçlarını açıkladı. Kurumdan yapılan duyuruda, sınavın değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.23 Kasım’da yapılmıştıÖSYM’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 23 Kasım tarihinde uygulanan 2025-ALES/3, akademik personel ve lisansüstü eğitim hedefleyen adayların katılımıyla gerçekleştirilmişti.Sonuçlara nereden bakılacak?Adaylar, ALES sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden ulaşabilecek. Sonuç sorgulama işlemi, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile yapılacak.

