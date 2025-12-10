Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/anjiyo-yapilmisti-ahmet-cakar-taburcu-edildi-1101691662.html
Anjiyo yapılmıştı: Ahmet Çakar taburcu edildi
Anjiyo yapılmıştı: Ahmet Çakar taburcu edildi
Sputnik Türkiye
"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar, İstanbul Eğitim ve Araştırma... 10.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-10T17:00+0300
2025-12-10T17:00+0300
türki̇ye
ahmet çakar
gözaltı
anjiyo
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/04/1079335162_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_408e8563152622a4c597fb09e11101b4.jpg
"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, rahatsızlanması üzerine geçtiğimiz günlerde İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Burada anjiyo uygulanan Çakar’ın tedavisi tamamlanarak taburcu edildi.Gözaltı kararı sağlık gerekçesiyle kaldırılmıştıAhmet Çakar hakkındaki gözaltı kararının, sağlık durumu nedeniyle Başsavcılık tarafından kaldırıldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında Çakar’ın, tedavisinin tamamlanmasının ardından sağlık durumuna göre adliyede mevcutlu olarak hazır edilmesi için emniyete talimat verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/ahmet-cakarin-gozalti-karari-kaldirildi-tedavisi-suruyor-1101626499.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/04/1079335162_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_b753727d21597b16ea1c73b2ec92eb34.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ahmet çakar, gözaltı, anjiyo
ahmet çakar, gözaltı, anjiyo

Anjiyo yapılmıştı: Ahmet Çakar taburcu edildi

17:00 10.12.2025
© İHAAhmet Çakar
Ahmet Çakar - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2025
© İHA
Abone ol
"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, rahatsızlanması üzerine geçtiğimiz günlerde İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Burada anjiyo uygulanan Çakar’ın tedavisi tamamlanarak taburcu edildi.

Gözaltı kararı sağlık gerekçesiyle kaldırılmıştı

Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararının, sağlık durumu nedeniyle Başsavcılık tarafından kaldırıldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında Çakar’ın, tedavisinin tamamlanmasının ardından sağlık durumuna göre adliyede mevcutlu olarak hazır edilmesi için emniyete talimat verildi.
Ahmet Çakar - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2025
TÜRKİYE
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı kaldırıldı: Tedavisi sürüyor
8 Aralık, 16:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала