Anjiyo yapılmıştı: Ahmet Çakar taburcu edildi
10.12.2025
"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, rahatsızlanması üzerine geçtiğimiz günlerde İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Burada anjiyo uygulanan Çakar’ın tedavisi tamamlanarak taburcu edildi.Gözaltı kararı sağlık gerekçesiyle kaldırılmıştıAhmet Çakar hakkındaki gözaltı kararının, sağlık durumu nedeniyle Başsavcılık tarafından kaldırıldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında Çakar’ın, tedavisinin tamamlanmasının ardından sağlık durumuna göre adliyede mevcutlu olarak hazır edilmesi için emniyete talimat verildi.
