https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/anjiyo-yapilmisti-ahmet-cakar-taburcu-edildi-1101691662.html

Anjiyo yapılmıştı: Ahmet Çakar taburcu edildi

Anjiyo yapılmıştı: Ahmet Çakar taburcu edildi

Sputnik Türkiye

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar, İstanbul Eğitim ve Araştırma... 10.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-10T17:00+0300

2025-12-10T17:00+0300

2025-12-10T17:00+0300

türki̇ye

ahmet çakar

gözaltı

anjiyo

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/04/1079335162_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_408e8563152622a4c597fb09e11101b4.jpg

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, rahatsızlanması üzerine geçtiğimiz günlerde İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Burada anjiyo uygulanan Çakar’ın tedavisi tamamlanarak taburcu edildi.Gözaltı kararı sağlık gerekçesiyle kaldırılmıştıAhmet Çakar hakkındaki gözaltı kararının, sağlık durumu nedeniyle Başsavcılık tarafından kaldırıldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında Çakar’ın, tedavisinin tamamlanmasının ardından sağlık durumuna göre adliyede mevcutlu olarak hazır edilmesi için emniyete talimat verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/ahmet-cakarin-gozalti-karari-kaldirildi-tedavisi-suruyor-1101626499.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ahmet çakar, gözaltı, anjiyo