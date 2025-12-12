https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/ab-ulkeleri-rusya-merkez-bankasi-varliklarinin-suresiz-dondurulmasinda-anlasti-1101760992.html

‘AB ülkeleri, Rusya Merkez Bankası varlıklarının süresiz dondurulmasında anlaştı’

‘AB ülkeleri, Rusya Merkez Bankası varlıklarının süresiz dondurulmasında anlaştı’

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, Rusya Merkez Bankası’na ait Avrupa’da tutulan varlıkların süresiz olarak dondurulması konusunda uzlaşmaya vardığı bildirildi. 12.12.2025, Sputnik Türkiye

Reuters’in aktardığına göre, AB üyesi ülkeler, Rusya Merkez Bankası'nın Avrupa finans sistemlerinde tutulan mal varlıklarının süresiz olarak dondurulması yönünde uzlaşmaya vardı. Dondurulan varlıkların toplam değeri yaklaşık 210 milyar euroyu buluyor.Haberde, “AB, Rusya Federasyonu Merkez Bankası'nın Avrupa'daki varlıklarını süresiz olarak dondurma konusunda uzlaşmaya vardı” denildi.Ajansa göre, bu karar, 18–19 Aralık tarihlerinde yapılacak AB Liderler Zirvesi öncesinde üye devletlerin ilgili kurumları arasında yapılan teknik görüşmelerin ardından alındı.Rusya Dışişleri Bakanlığı ise AB’nin bu yöndeki tazminat planlarının “gerçeklikten kopuk ve hukuksuz” olduğunu savunarak, "Brüksel uzun süredir Rus servetinin çalınmasıyla meşgul" açıklamasında bulunmuştu.Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat başladıktan sonra AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın döviz rezervlerinin neredeyse yarısını oluşturan yaklaşık 300 milyar euro'luk kısmını dondurmuştu. Bunun 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği’nde bulunurken, genel olarak dünyanın en büyük takas ve saklama sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.

