9 üniversiteye rektör ataması: Birçok köklü kurumda yönetim değişikliğine gidildi
9 üniversiteye rektör ataması: Birçok köklü kurumda yönetim değişikliğine gidildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Resmî Gazete'de yayımlanan kararlarla dokuz üniversitenin yeni rektörlerini belirledi 12.12.2025
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 üniversiteye rektör ataması yaptı.Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 üniversiteye rektör ataması yaptı.
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre:
Altınbaş
Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cemal İbiş,
Antalya Belek
Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdullah Kuzu,
Bolu Abant İzzet Baysal
Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Faruk Yiğit,
Ege Üniversitesi
Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Alcı,
İzmir Bakırçay
Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Rasim Akpınar,
Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu
,
Niğde Ömer Halisdemir
Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Uslu,
Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji
Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Görmez,
Uşak
Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Demir
atandı.