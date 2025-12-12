Türkiye
9 üniversiteye rektör ataması: Birçok köklü kurumda yönetim değişikliğine gidildi
9 üniversiteye rektör ataması: Birçok köklü kurumda yönetim değişikliğine gidildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Resmî Gazete'de yayımlanan kararlarla dokuz üniversitenin yeni rektörlerini belirledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 üniversiteye rektör ataması yaptı.Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre:
05:07 12.12.2025
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Resmî Gazete’de yayımlanan kararlarla dokuz üniversitenin yeni rektörlerini belirledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 üniversiteye rektör ataması yaptı.
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre:
Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cemal İbiş,
Antalya Belek Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdullah Kuzu,
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Faruk Yiğit,
Ege Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Alcı,
İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Rasim Akpınar,
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu,
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Uslu,
Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Görmez,
Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Demir atandı.
