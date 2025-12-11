Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/zelenskiy-toprak-konusunda-ulke-genelinde-referenduma-gidilebilir-1101721632.html
Zelenskiy: Toprak konusunda ülke genelinde referenduma gidilebilir
Zelenskiy: Toprak konusunda ülke genelinde referenduma gidilebilir
Sputnik Türkiye
Vladimir Zelenskiy'in ülke topraklarıyla ilgili konuların halkın oyuna sunulabileceğini söylediği aktarıldı. 11.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-11T19:48+0300
2025-12-11T19:48+0300
ukrayna kri̇zi̇
vladimir zelenskiy
ukrayna
kiev
abd
rusya
steve witkoff
jared kushner
kremlin
referandum
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/01/1100673317_0:0:745:420_1920x0_80_0_0_cb9cb79fba614a1aa1a6022c40c94df4.png
Ukrayna’da yayın yapan ‘Obşestvennoye’ televizyonunun aktardığına göre Vladimir Zelenskiy, toprak meselelerini (toprak tavizi) halkla istişare etmeye açık olduklarını belirterek, bu konuda ülke çapında bir referandum yapılabileceğini açıkladı.Haberde, Zelenskiy’nin “Toprak meseleleriyle ilgili olarak Ukrayna genelinde bir referandum yapılması planlanıyor. Bu referandumun nasıl gerçekleştirileceği ise şu anda net değil” ifadelerine yer verildi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna yönetiminin artık sorumlu bir karar vermesi gerektiğini, Kiev’in manevra alanının sahadaki toprak kayıpları nedeniyle giderek daraldığını, Rus ordusunun eylemlerinin de Kiev’i barışa zorlamayı amaçladığını ve çatışmanın Ukrayna açısından daha fazla sürdürülmesinin anlamsız ve tehlikeli olduğunu vurgulamıştı.ABD’nin Ukrayna için hazırladığı barış planı doğrultusunda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 2 Aralık’ta, ABD Başkanı'nın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner’i Kremlin’de kabul etmişti. Putin, Amerikan tarafı hazırladığı barış planındaki 27 maddeyi dört ayrı başlık altında gruplandırarak her paketin ayrı ayrı müzakere edilmesini önerdiğini belirtmişti.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, yapılan görüşmelerin “oldukça kapsamlı ve yapıcı” geçtiğini belirterek, Rusya-ABD temaslarının devam edeceğini ifade etmişti. Uşakov ayrıca, Rus ordusunun sahadaki ilerleyişinin, müzakere sürecine ve niteliğine olumlu etki yaptığını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/merz-avrupa-trumpa-ukraynanin-toprak-tavizlerini-iceren-belge-gonderdi-1101721085.html
ukrayna
kiev
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/01/1100673317_50:0:713:497_1920x0_80_0_0_f7c0dc8df9917cdf499e14fda6e4f253.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vladimir zelenskiy, ukrayna, kiev, abd, rusya, steve witkoff, jared kushner, kremlin, referandum
vladimir zelenskiy, ukrayna, kiev, abd, rusya, steve witkoff, jared kushner, kremlin, referandum

Zelenskiy: Toprak konusunda ülke genelinde referenduma gidilebilir

19:48 11.12.2025
© AP Photo / Efrem LukatskyVladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Abone ol
Vladimir Zelenskiy'in ülke topraklarıyla ilgili konuların halkın oyuna sunulabileceğini söylediği aktarıldı.
Ukrayna’da yayın yapan ‘Obşestvennoye’ televizyonunun aktardığına göre Vladimir Zelenskiy, toprak meselelerini (toprak tavizi) halkla istişare etmeye açık olduklarını belirterek, bu konuda ülke çapında bir referandum yapılabileceğini açıkladı.
Haberde, Zelenskiy’nin “Toprak meseleleriyle ilgili olarak Ukrayna genelinde bir referandum yapılması planlanıyor. Bu referandumun nasıl gerçekleştirileceği ise şu anda net değil” ifadelerine yer verildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna yönetiminin artık sorumlu bir karar vermesi gerektiğini, Kiev’in manevra alanının sahadaki toprak kayıpları nedeniyle giderek daraldığını, Rus ordusunun eylemlerinin de Kiev’i barışa zorlamayı amaçladığını ve çatışmanın Ukrayna açısından daha fazla sürdürülmesinin anlamsız ve tehlikeli olduğunu vurgulamıştı.
ABD’nin Ukrayna için hazırladığı barış planı doğrultusunda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 2 Aralık’ta, ABD Başkanı'nın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner’i Kremlin’de kabul etmişti. Putin, Amerikan tarafı hazırladığı barış planındaki 27 maddeyi dört ayrı başlık altında gruplandırarak her paketin ayrı ayrı müzakere edilmesini önerdiğini belirtmişti.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, yapılan görüşmelerin “oldukça kapsamlı ve yapıcı” geçtiğini belirterek, Rusya-ABD temaslarının devam edeceğini ifade etmişti. Uşakov ayrıca, Rus ordusunun sahadaki ilerleyişinin, müzakere sürecine ve niteliğine olumlu etki yaptığını belirtmişti.
Friedrich Merz - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2025
DÜNYA
Merz: Avrupa, Trump’a Ukrayna’nın toprak tavizlerini içeren belge gönderdi
18:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала