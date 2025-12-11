https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/zelenskiy-toprak-konusunda-ulke-genelinde-referenduma-gidilebilir-1101721632.html
Zelenskiy: Toprak konusunda ülke genelinde referenduma gidilebilir
Zelenskiy: Toprak konusunda ülke genelinde referenduma gidilebilir
11.12.2025
Ukrayna’da yayın yapan ‘Obşestvennoye’ televizyonunun aktardığına göre Vladimir Zelenskiy, toprak meselelerini (toprak tavizi) halkla istişare etmeye açık olduklarını belirterek, bu konuda ülke çapında bir referandum yapılabileceğini açıkladı.Haberde, Zelenskiy’nin “Toprak meseleleriyle ilgili olarak Ukrayna genelinde bir referandum yapılması planlanıyor. Bu referandumun nasıl gerçekleştirileceği ise şu anda net değil” ifadelerine yer verildi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna yönetiminin artık sorumlu bir karar vermesi gerektiğini, Kiev’in manevra alanının sahadaki toprak kayıpları nedeniyle giderek daraldığını, Rus ordusunun eylemlerinin de Kiev’i barışa zorlamayı amaçladığını ve çatışmanın Ukrayna açısından daha fazla sürdürülmesinin anlamsız ve tehlikeli olduğunu vurgulamıştı.ABD’nin Ukrayna için hazırladığı barış planı doğrultusunda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 2 Aralık’ta, ABD Başkanı'nın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner’i Kremlin’de kabul etmişti. Putin, Amerikan tarafı hazırladığı barış planındaki 27 maddeyi dört ayrı başlık altında gruplandırarak her paketin ayrı ayrı müzakere edilmesini önerdiğini belirtmişti.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, yapılan görüşmelerin “oldukça kapsamlı ve yapıcı” geçtiğini belirterek, Rusya-ABD temaslarının devam edeceğini ifade etmişti. Uşakov ayrıca, Rus ordusunun sahadaki ilerleyişinin, müzakere sürecine ve niteliğine olumlu etki yaptığını belirtmişti.
