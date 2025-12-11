https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/merz-avrupa-trumpa-ukraynanin-toprak-tavizlerini-iceren-belge-gonderdi-1101721085.html
Merz: Avrupa, Trump’a Ukrayna’nın toprak tavizlerini içeren belge gönderdi
Merz: Avrupa, Trump'a Ukrayna'nın toprak tavizlerini içeren belge gönderdi
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Avrupa ülkelerinin Ukrayna’nın bazı toprak tavizleri vermeye hazır olabileceği varsayımıyla hazırlanan bir belgeyi ABD Başkanı Donald Trump’a ilettiğini belirtti.Merz, “Ukrayna’nın kabul edebileceği toprak tavizleriyle ilgili bir belgeyi Trump’a gönderdik" diyerek, Trump’ın Avrupalı liderlerle önceki gün yaptığı telefon görüşmesinde bu belgede yer alan içeriği henüz bilmediğini ifade etti.Vladimir Zelenskiy bu hafta içinde yaptığı açıklamada, anayasa, uluslararası hukuk ve vicdani sorumluluğu gerekçe göstererek toprak tavizi vermeye hiçbir koşulda hazır olmadıklarını ifade etmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna yönetiminin artık sorumlu bir karar vermesi gerektiğini, Kiev’in manevra alanının sahadaki toprak kayıpları nedeniyle giderek daraldığını, Rus ordusunun eylemlerinin de Kiev’i barışa zorlamayı amaçladığını ve çatışmanın Ukrayna açısından daha fazla sürdürülmesinin anlamsız ve tehlikeli olduğunu vurgulamıştı.ABD’nin Ukrayna için hazırladığı barış planı doğrultusunda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 2 Aralık’ta, ABD Başkanı'nın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner’i Kremlin’de kabul etmişti. Putin, Amerikan tarafı hazırladığı barış planındaki 27 maddeyi dört ayrı başlık altında gruplandırarak her paketin ayrı ayrı müzakere edilmesini önerdiğini belirtmişti.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, yapılan görüşmelerin “oldukça kapsamlı ve yapıcı” geçtiğini belirterek, Rusya-ABD temaslarının devam edeceğini ifade etmişti. Uşakov ayrıca, Rus ordusunun sahadaki ilerleyişinin, müzakere sürecine ve niteliğine olumlu etki yaptığını belirtmişti.
