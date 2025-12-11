https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/zaharova-ozgurluk-kapsayici-bir-olgudur-brukseldeki-burokratik-ruh-hallerine-bagli-degildir-1101699281.html

Zaharova: Özgürlük kapsayıcı bir olgudur, Brüksel’deki bürokratik ruh hallerine bağlı değildir

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın Avrupa Birliği ile özgürlüğün eşdeğer olduğu yönündeki açıklamalarını değerlendirdi. Zaharova, Kallas’ın hukuk bilgisi ve siyasi hazırlık düzeyinin AB’nin geleceği açısından endişe verici olduğunu belirtti. Zaharova yaptığı paylaşımda, “Kaja hiçbir şeyin farkında değil, hukuk bilgisi ve toplumsal-siyasi hazırlık düzeyi, AB’nin geleceği için endişe uyandırıyor. AB’yi özgürlüğün önüne koymak, özgürlüğün özünü tamamen anlamamak demektir” ifadelerini kullandı. Zaharova ayrıca, AB’nin kurucu ilkelerine dikkat çekerek, bunların insan ve mal hareketliliği özgürlüğü, hizmet ve sermaye dolaşımı özgürlüğü gibi temel hakları içerdiğini hatırlattı. Son olarak, “Kallas’a göre, AB özgürlüğün beşinci bir unsuru mu? Oysa özgürlük AB’ye veya başka bir yapıya bağlı değildir. Özgürlük kapsayıcı bir olgudur ve Brüksel’deki bürokratik ruh hallerine bağlı değildir” diye özetledi.Kallas daha önce, Avrupa Parlamentosu Uluslararası İlişkiler Komitesi üyeleriyle yaptığı görüşmede, Avrupa Birliği’nin özgürlüğün özü olduğunu ve dolayısıyla özgürlükler hakkında yapılacak herhangi bir eleştirinin farklı bir yöne odaklanması gerektiğini ifade etmişti.

