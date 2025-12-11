https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/ab-ulkelerine-rusyadan-gaz-ithalat-yasagini-gecici-olarak-askiya-alma-yetkisi-verebilecek-1101699115.html
AB, ülkelerine Rusya’dan gaz ithalat yasağını geçici olarak askıya alma yetkisi verebilecek
AB taslağına göre, üye ülkeler olağanüstü hal durumunda Rusya'dan gaz ithalatı yasağını kısa süreliğine askıya alabilecek.
2025-12-11T01:30+0300
2025-12-11T01:30+0300
2025-12-11T01:33+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/15/1057692454_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d6bd19562819bd00311c03f21deacae8.jpg
Avrupa Birliği (AB) düzenleme taslağında, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin, olağanüstü hal ilan etmeleri halinde Rusya’dan doğal gaz ithalatına yönelik yasağı geçici olarak uygulamama imkanı elde edeceği ifade edildi.Taslakta yer alan ifadeye göre Avrupa Parlamentosu, yasağın askıya alınması maddesinin çıkarılmasını öncelikleri arasına almıştı. Ancak üzerinde uzlaşılan genel mutabakat kapsamında bu hükmün korunmasına karar verildi. Söz konusu madde, bir üye ülkenin gaz tedarik güvenliği düzenlemesine göre olağanüstü hal ilan etmesi halinde Avrupa Komisyonu tarafından yürürlüğe konabilecek.Belgede, yasağın yalnızca kısa vadeli sözleşmelerle yapılan alımlarda ve ‘krizin yönetilmesi’ amacıyla geçici olarak askıya alınabileceği bildirildi.Askıya alma sürecinin en fazla dört hafta süreceği, gerektiğinde uzatılabileceği ifade edildi. Böyle bir durumda Avrupa Komisyonu’nun, yasağın askıya alınması ve olası uzatma konusunda Avrupa Parlamentosu ile AB Konseyi’ni bilgilendirmekle yükümlü olacağı aktarıldı.AB ülkelerinin, aralık ayı başında Rusya’dan gaz ithalatının durdurulmasına yönelik geçici bir anlaşmaya vardığı belirtildi. Anlaşmaya göre sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatına tam yasak 2026 sonunda, boru hattı gazı ithalatı ise 2027 sonbaharında tamamen durdurulacak. Hesaplamalara göre, Rus gazının tamamen yasaklanması halinde AB, toplam gaz ithalatının yüzde 17’sinden fazlasını kaybedecek.Moskova, Batı'nın Rusya'dan enerji kaynakları satın almayı reddederek ciddi bir hata yaptığını defalarca dile getirmişti.
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/15/1057692454_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9654c8f9079875a7b10863d3790f1246.jpg
01:30 11.12.2025 (güncellendi: 01:33 11.12.2025)
