Zaharova: Moldova Viyana Sözleşmesi’ni ihlal ediyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kişinev’in, Rus Büyükelçi Oleg Ozerov’un güven mektubunu kabul etmeyi reddederek diplomatik ilişkileri... 11.12.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova haftalık basın brifinginde yaptığı açıklamada, Moldova hükümetini uluslararası hukukun temel belgelerinden biri olan 1961 tarihli Viyana Sözleşmesi’ni ihlal etmekle suçladı.Zaharova, Moldova’nın, Rusya'nın Kişinev Büyükelçisi Oleg Ozerov’un güven mektubunun asıllarını teslim almayı reddettiğini belirterek, bunun diplomatik ilişkileri düzenleyen 1961 tarihli Viyana Sözleşmesi’nin ihlali olduğunu söyledi.Zaharova, “Güven mektuplarının takdimine ilişkin tören bir yıldan uzun süredir Moldova makamları tarafından erteleniyor. Oysa Ozerov’dan sonra Moldova’ya atanan diğer ülkelerin büyükelçileri güven mektuplarının asıllarını takdim etti. Bu, Kişinev’in Viyana Sözleşmesini açıkça ihlal etmesidir; zira sözleşme, mektupların takdiminde büyükelçilerin geliş tarihine ve hatta saatine göre sıkı bir düzeni öngörüyor” dedi.Zaharova, Büyükelçi Ozerov’un Rusya’nın tutumunu Moldova tarafına diplomatik ve yapıcı şekilde aktarmaya devam ettiğini, hem merkezi hem yerel makamlara ulaşarak temaslarını sürdürdüğünü ve ülkedeki Rus diasporası ve diplomatik misyonlarla da iletişim içinde olduğunu ifade etti. Diplomat ayrıca, Rusya’daki Moldova büyükelçisinin de benzer çalışmalar yürüttüğünü, fakat kimsenin onun faaliyetlerine Rusya’da engel olmadığını vurguladı.

