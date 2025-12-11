https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/yapay-zeka-nedeniyle-yok-olmaya-aday-meslekler-ve-kalici-meslekler-hangileri-1101714213.html
Yapay zeka nedeniyle yok olmaya aday meslekler ve kalıcı meslekler hangileri?
Yapay zekaya en duyarlı meslekler tespit edildi. Çevirmenler, tarihçiler, gazeteciler, yazarlar, veri bilimcileri ve müşteri temsilcileri gibi beyaz yaka pozisyonlar görevlerini devralmaya en açık alanlar arasında.
Yeni bir çalışmada yapay zekaya en duyarlı meslekler tespit edildi. Çevirmenler, tarihçiler, gazeteciler, yazarlar, veri bilimcileri ve müşteri temsilcileri gibi beyaz yaka pozisyonlar, araştırmaya göre yapay zekanın görevlerini devralmaya en açık alanlar arasında.
Henüz hakem değerlendirmesinden geçmeyen Microsoft merkezli yeni araştırma, ‘yazı, araştırma ve iletişim ağırlıklı işler’ için ciddi bir uyarı niteliğinde.
Araştırmaya göre fiziksel emek gerektiren ya da insana temas eden hasta bakıcılık, masaj terapistliği, gemi mühendisliği gibi mesleklere sahip olanlan yapay zekadan en az etkilenen gruplar olarak öne çıkıyor.
Hangi işler risk altında?
Araştırmacılar, 2024 boyunca dokuz ay boyunca ‘bing copilot’ kullanıcılarının iş odaklı etkileşimlerini analiz etti. Daha sonra bu görevlerin hangi mesleklerle örtüştüğünü inceleyerek bir ‘yapay zeka uyumluluk puanı’ hesapladı.
Buna göre yapay zekanın en başarılı olduğu görevler:
taslak metin yazma olarak saptandı.
Bu nedenle bu görevleri sıkça içeren meslekler yüksek risk kategorisine girdi. Listede öne çıkan bazı meslekler:
Bireysel finans danışmanları
Araştırmacılar bu pozisyonların ortak noktasının ‘bilgi işçiliği’ ve ‘yoğun iletişim’ gerektiren görevler olduğunu vurguluyor.
‘Tam otomasyon’ mümkün mü?
Araştırmacılar, bir işin görevleriyle yapay zekanın kapasitesi arasında yüksek örtüşme olmasının ‘otomasyon’ anlamına gelmediğini belirtirken ekledi:
Bir meslek yapay ile yüksek düzeyde örtüşüyor diye tamamen ortadan kalkacağını varsaymak hatalı olur… Yeni teknolojilerin iş dünyasında yaratacağı zincirleme etki oldukça karmaşık ve çoğu zaman öngörülemez.”
Yapay zekadan en az etkilenen işler
En düşük 'yapay zeka uygunluk skoru'nu alan mesleklerin ortak özelliği:
Fiziksel emek gerektirmesi,
İnsani temas veya empati gerektirmesi,
Makine kullanımı ya da zanaat türü beceriler içermesi.
Buna göre en az etkilenenler:
Çalışma, yapay zekanın şimdilik ‘meslekleri bütünüyle silmekten’ ziyade görevlerin bir kısmını ‘destekleme veya hızlandırma’ yönünde etkili olduğunu gösteriyor.
Yine de araştırmacılar, hızla gelişen bu teknolojiler karşısında hem çalışanların hem de işverenlerin uyum yeteneklerini güçlendirmesi gerektiğini vurguluyor.