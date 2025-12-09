https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/pentagon-savasa-hazir-yeni-askeri-yapay-zeka-platformunu-baslatti-1101666669.html

Pentagon, ‘savaşa hazır’ yeni askeri yapay zeka platformunu başlattı

Pentagon, ‘savaşa hazır’ yeni askeri yapay zeka platformunu başlattı

Sputnik Türkiye

ABD Savunma Bakanlığı, yeni bir askeri yapay zeka platformunu devreye aldığını açıkladı. Açıklamada, sistemin ‘savaşa hazır bir kurumsal yapı’ oluşturmayı hedeflediği belirtildi.

2025-12-09T19:27+0300

2025-12-09T19:27+0300

2025-12-09T19:27+0300

dünya

abd

pentagon

yapay zeka

google

google cloud

haberler

savunma bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0c/1091437520_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4c9c6aa8208b2177c0ebd6bcec0a831a.jpg

Pentagon, ordunun dijital kapasitesini kökten değiştireceği belirtilen yeni bir yapay zekaplatformunu hizmete aldığını açıkladı.Google’ın Gemini teknolojisiyle çalışan sistemin amacı, açıklamada ifade edildiği şekliyle ‘savaşa hazır bir kurumsal yapı’ oluşturmak.Pentagon’a göre generatif yapay zeka desteği, 'hem karar alma süreçlerini hızlandıracak hem de ordunun tüm bileşenlerini daha çevik' hale getirecek.Sadece askeri personel değil, sivil çalışanlar ile yükleniciler de bu platform üzerinden farklı üst seviye yapay zeka modellerine erişebilecek.‘Dijital muharebe alanında’ dönüşümAçıklamada, sistemin akıllı ajan tabanlı iş akışlarını desteklediği, denemeleri hızlandırdığı ve ‘dijital muharebe alanına uzun yıllar yön verecek bir kültürel dönüşüm’ başlatacağı belirtildi. Pentagon, bu teknoloji için ‘Amerikan yapay zeka mükemmeliyetinin somut örneği’ ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251130/yapay-zeka-kullaniciya-camasir-suyu-icmesini-soyledi-1101428445.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

pentagon, ai, gemini, google cloud, us, army, abd savunma bakanlığı, haberler, orduda yapay zeka, gemini for government, haberler, abd haberleri, son dakika, savunma haberleri