Pentagon, 'savaşa hazır' yeni askeri yapay zeka platformunu başlattı
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanlığı, yeni bir askeri yapay zeka platformunu devreye aldığını açıkladı. Açıklamada, sistemin ‘savaşa hazır bir kurumsal yapı’ oluşturmayı hedeflediği belirtildi.
Pentagon, ordunun dijital kapasitesini kökten değiştireceği belirtilen yeni bir yapay zekaplatformunu hizmete aldığını açıkladı.Google’ın Gemini teknolojisiyle çalışan sistemin amacı, açıklamada ifade edildiği şekliyle ‘savaşa hazır bir kurumsal yapı’ oluşturmak.Pentagon’a göre generatif yapay zeka desteği, 'hem karar alma süreçlerini hızlandıracak hem de ordunun tüm bileşenlerini daha çevik' hale getirecek.Sadece askeri personel değil, sivil çalışanlar ile yükleniciler de bu platform üzerinden farklı üst seviye yapay zeka modellerine erişebilecek.‘Dijital muharebe alanında’ dönüşümAçıklamada, sistemin akıllı ajan tabanlı iş akışlarını desteklediği, denemeleri hızlandırdığı ve ‘dijital muharebe alanına uzun yıllar yön verecek bir kültürel dönüşüm’ başlatacağı belirtildi. Pentagon, bu teknoloji için ‘Amerikan yapay zeka mükemmeliyetinin somut örneği’ ifadelerini kullandı.
Pentagon, ‘savaşa hazır’ yeni askeri yapay zeka platformunu başlattı

© AP Photo / Carolyn KasterPentagon: ABD'de görülen 'gizemli dronlar, ABD kıyılarında gizlenen bir İran gemisine' ait değil
Pentagon: ABD'de görülen 'gizemli dronlar, ABD kıyılarında gizlenen bir İran gemisine' ait değil - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
ABD Savunma Bakanlığı, yeni bir askeri yapay zeka platformunu devreye aldığını açıkladı. Açıklamada, sistemin 'savaşa hazır bir kurumsal yapı' oluşturmayı hedeflediği belirtildi.
Pentagon, ordunun dijital kapasitesini kökten değiştireceği belirtilen yeni bir yapay zekaplatformunu hizmete aldığını açıkladı.
Google’ın Gemini teknolojisiyle çalışan sistemin amacı, açıklamada ifade edildiği şekliyle ‘savaşa hazır bir kurumsal yapı’ oluşturmak.
Pentagon’a göre generatif yapay zeka desteği, 'hem karar alma süreçlerini hızlandıracak hem de ordunun tüm bileşenlerini daha çevik' hale getirecek.
Sadece askeri personel değil, sivil çalışanlar ile yükleniciler de bu platform üzerinden farklı üst seviye yapay zeka modellerine erişebilecek.

‘Dijital muharebe alanında’ dönüşüm

Açıklamada, sistemin akıllı ajan tabanlı iş akışlarını desteklediği, denemeleri hızlandırdığı ve ‘dijital muharebe alanına uzun yıllar yön verecek bir kültürel dönüşüm’ başlatacağı belirtildi.
Pentagon, bu teknoloji için ‘Amerikan yapay zeka mükemmeliyetinin somut örneği’ ifadelerini kullandı.
