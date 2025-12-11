Türkiye
Venedik’te kaos: Çalınan tekneyle tarihi köprüye çarptı
Venedik’te kaos: Çalınan tekneyle tarihi köprüye çarptı
Venedik’te bir kişi, yük teknesini çalıp kaçmaya çalışırken tarihi Rialto Köprüsü’ne çarptı. Kaza sonrası yaya olarak kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı. 11.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-11T23:36+0300
2025-12-11T23:37+0300
İtalya'nın kuzeyindeki Venedik kentinde, Büyük Kanal'ın üzerindeki Camerlenghi Sarayı’nın altında bir nakliye şirketinin 2 çalışanının teslimat yaptığı sırada geçici olarak başından ayrıldığı yük dolu tekne çalındı.Çalınan yük dolu tekneyle yüksek hızlara çıkan kişi, tarihi Rialto Köprüsü'nün mermer korkuluklarına çarptı.Kazanın ardından olay yerinden kaçmaya çalışan kişi yakalandı. Olayda tekne ve tarihi köprü zarar gördü. Olay sırasında bölgede başka tekne olmaması olası bir faciayı önledi.
23:36 11.12.2025 (güncellendi: 23:37 11.12.2025)
© AP Photo / Luca BrunoVenedik Rialto Köprüsü
Venedik’te bir kişi, yük teknesini çalıp kaçmaya çalışırken tarihi Rialto Köprüsü’ne çarptı. Kaza sonrası yaya olarak kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı.
İtalya'nın kuzeyindeki Venedik kentinde, Büyük Kanal'ın üzerindeki Camerlenghi Sarayı’nın altında bir nakliye şirketinin 2 çalışanının teslimat yaptığı sırada geçici olarak başından ayrıldığı yük dolu tekne çalındı.
Çalınan yük dolu tekneyle yüksek hızlara çıkan kişi, tarihi Rialto Köprüsü'nün mermer korkuluklarına çarptı.
Kazanın ardından olay yerinden kaçmaya çalışan kişi yakalandı. Olayda tekne ve tarihi köprü zarar gördü. Olay sırasında bölgede başka tekne olmaması olası bir faciayı önledi.
