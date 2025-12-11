https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/orkalar-ile-yunuslar-somon-avlamak-icin-guclerini-birlestiriyor-1101721944.html

Orkalar ile yunuslar, somon avlamak için güçlerini birleştiriyor

Orkalar ile yunuslar, somon avlamak için güçlerini birleştiriyor

Sputnik Türkiye

Yeni çalışma katil balina olarak da bilinen orkalar ve Pasifik beyaz yanlı yunuslarının şaşırtıcı işbirliğini ortaya koydu. İki tür, somon avlamak için ilk kez birlikte hareket ediyor.

2025-12-11T19:50+0300

2025-12-11T19:50+0300

2025-12-11T19:50+0300

yaşam

orka

katil balina

pasifik

yunus

somon

fortune

britanya kolumbiyası

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0b/1101721781_0:33:615:379_1920x0_80_0_0_fd4b969f6e81a7db309350b2f6eb8541.png

Britanya Kolumbiyası açıklarında yapılan bir çalışma, orka ve Pasifik beyaz yanlı yunusların somon avlamak için ilk kez birlikte hareket ettiğini ortaya koydu. Scientific Reports dergisinde yayımlanan araştırma, iki tür arasındaki temasların rastlantı olmadığını ve karma bir av stratejisi geliştirdiklerini gösteriyor.Araştırmaya göre, Kuzey yerlisi orka popülasyonları yunusları adeta ‘keşif timi’ gibi kullanıyor.Dalhousie Üniversitesi’nden deniz bilimci Sarah Fortune, "Bu balinalar somon avında uzmanlaşmış, üst düzey avcılar. Yunusları lider gibi takip etmeleri çok şaşırtıcı ve bir o kadar heyecan verici" dedi.Sualtı kayıtları doğruladıBritish Columbia Üniversitesi, Leibniz Enstitüsü ve Hakai Enstitüsü'nden bilim insanlarının topladığı kapsamlı veriler, iki türün eş zamanlı hareket ettiğini gösteriyor.Video görüntülerinde yunusların suyu yararak dev somonların peşinde gittiği, orkaların ise hemen arkadan takip ettiği görülüyor.Araştırmacılar, orkalar avladıkları somonları yüzeye çıkarıp parçalayarak grup içindeki diğer balinalarla paylaştığında yunusların da geriye kalanları topladığını belirtiyor.Normalde avlarını korumakta son derece agresif davranan orkaların bu duruma tepki göstermemesi dikkat çekici.Neden saldırganlık yok?Araştırmada üç olası açıklama ele alındı:Fortune, "Eğer yunuslar sadece beleş peşindeyse orkalardan bir agresyon görürdük. Ama hiçbir antagonistik davranış gözlemlemedik, bu bizi şaşırttı" dedi.Bu açıklamalar elenince geriye en ilgi çekici olasılık kaldı: İki tür gerçekten işbirliği yapıyor olabilir.‘Stratejileri uyarlıyorlar’Araştırma ekibi, işbirliğinin gerçek anlamda iki tarafa da fayda sağlayıp sağlamadığını anlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu belirtiyor.Fortune, "Yunuslarla avlanan orkalar, tek başına avlananlara kıyasla daha başarılı mı? Bunu anlamak için daha fazla veriye ihtiyacımız var" dedi.Ancak çalışma, orka ve yunusların avlanma zekası ve sosyal yapısına dair bildiklerimizi genişletiyor.Fortune, "Katil balinaların gelişmiş bir kültürü ve uzman avlanma teknikleri olduğu bilinir. Ancak somon avında genelde bireysel hareket ederler. Başka bir türle birlikte avlandıklarını görmek, stratejilerini ne kadar uyarlayabildiklerini gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/somon-baliginin-yuzde-70i-ciftlikte-uretiliyor-deniz-ile-ciftlik-somonu-arasindaki-farklar-1090004386.html

pasifik

britanya kolumbiyası

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

orka, katil balina, yunus, somon, işbirliği, avcılık, haberler, bilim haberleri