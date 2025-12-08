'Barrack’ın sözleri Suriye'yi bölme girişimidir'

“ABD Ankara Büyükelçisi Yunan basınına ulus devlet ve Suriye özelinde SDG hakkındaki açıklaması tam anlamıyla farklılıkları kullanarak böl parçala yönet politikasının sahaya yansımasıdır. Aslında bu açıklamamanın temelinde ekonomik politikalar yatmaktadır. Küresel sermaye mal ihracında ve hammadde temininde önünde hiçbir engel olmasını istenmez. Tom Barrac'ın ‘ulus devletler tarafından engellendikleri’ açıklaması da tam bu noktaya değinmektedir. Ve işin ilginç tarafı telaffuz ettiği tarihtir. ABD 1919 öncesi kendi iç piyasasını ve aktörlerini uluslararası piyasa ve aktörlere karşı korumak ve güçlendirmek amacıyla 19. yüzyılın başlarından itibaren uyguladığı ‘Korumacı iktisadi politikalar’, örneğin ithalata uygulanan yüksek tarifeler ve yerli şirket ve bankaların sübvanse edilmesi politikaları sonucu 20. yüzyılın başlarında söz konusu şirketler diğer ülkelerin şirketleriyle rekabet edebilecek hale gelmenin ötesinde onları baskılayıcı güce ulaşmıştı. Bu tarihten itibaren küresel sermaye olarak adlandırılabilecek bu şirketler ihracatlarının ve mali sermayesinin önünde hiçbir engel kalmasını istemeyen bir pozisyona gelmişlerdir. Ulus devletleri ekonomik politikalarına engel olarak gören bu zihniyet çeşitli siyasi politikalar üreterek şirketlerin ülkelerin iç işlerine karışacak hale gelmeye başlamışlardır. Askeri darbeler, demokrasi söylemleri askeri müdahaleler, ekonomik yaptırımlar gibi çeşitli yöntemler her ülkenin siyasi kültürüne ve toplumsal yapısına göre farklı şekillerde uygulanmaktadır.”