Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Ukrayna'da askeri hedefler vuruldu: Bir yerleşim daha Rusya'nın kontrolüne geçti
Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu: Bir yerleşim daha Rusya’nın kontrolüne geçti
Ukrayna'daki silah sanayisi işletmelerine hassas silahlarla saldırı düzenleyen Rus ordusunun, Harkov Bölgesi'nde bir yerleşim birimini daha kontrol altına... 11.12.2025
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyona dair güncel verileri paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 'Sever' (Kuzey) Askeri Grubu'na bağlı birlikler aktif eylemler sonucu Harkov Bölgesi’nin Liman yerleşim birimini düşman güçlerden temizledi.Ukrayna ordusu, son 24 saatte yaşanan çatışmalar sonucunda 1180'den fazla asker ve 17 zırhlı savaş aracı yitirdi.Rus ordusunun düzenlediği hava, füze, İHA ve topçu saldırılarında, Ukrayna ordusunu besleyen enerji ve yakıt tesislerinin yanı sıra, Ukraynalı silahlı oluşumların ve yabancı paralı askerlerin konuşlandığı 152 nokta vuruldu.Rus hava savunma kuvvetleri, Ukrayna ordusunun 9 adet ABD yapımı HIMARS füzesini, 2 adet uzun menzilli Neptun güdümlü füzeyi ve 396 uçak tipi İHA’sını engelledi. Ayrıca Karadeniz’in merkezinde Ukrayna ordusunun insansız botu imha edildi.
Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu: Bir yerleşim daha Rusya’nın kontrolüne geçti

12:56 11.12.2025
Ukrayna’daki silah sanayisi işletmelerine hassas silahlarla saldırı düzenleyen Rus ordusunun, Harkov Bölgesi’nde bir yerleşim birimini daha kontrol altına aldığı belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyona dair güncel verileri paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 'Sever' (Kuzey) Askeri Grubu'na bağlı birlikler aktif eylemler sonucu Harkov Bölgesi’nin Liman yerleşim birimini düşman güçlerden temizledi.
Ukrayna ordusu, son 24 saatte yaşanan çatışmalar sonucunda 1180'den fazla asker ve 17 zırhlı savaş aracı yitirdi.
Rus ordusunun düzenlediği hava, füze, İHA ve topçu saldırılarında, Ukrayna ordusunu besleyen enerji ve yakıt tesislerinin yanı sıra, Ukraynalı silahlı oluşumların ve yabancı paralı askerlerin konuşlandığı 152 nokta vuruldu.
Rus hava savunma kuvvetleri, Ukrayna ordusunun 9 adet ABD yapımı HIMARS füzesini, 2 adet uzun menzilli Neptun güdümlü füzeyi ve 396 uçak tipi İHA’sını engelledi. Ayrıca Karadeniz’in merkezinde Ukrayna ordusunun insansız botu imha edildi.
