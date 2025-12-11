https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/ukraynada-askeri-hedefler-vuruldu-bir-yerlesim-daha-rusyanin-kontrolune-gecti-1101710048.html

Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu: Bir yerleşim daha Rusya’nın kontrolüne geçti

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyona dair güncel verileri paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 'Sever' (Kuzey) Askeri Grubu'na bağlı birlikler aktif eylemler sonucu Harkov Bölgesi’nin Liman yerleşim birimini düşman güçlerden temizledi.Ukrayna ordusu, son 24 saatte yaşanan çatışmalar sonucunda 1180'den fazla asker ve 17 zırhlı savaş aracı yitirdi.Rus ordusunun düzenlediği hava, füze, İHA ve topçu saldırılarında, Ukrayna ordusunu besleyen enerji ve yakıt tesislerinin yanı sıra, Ukraynalı silahlı oluşumların ve yabancı paralı askerlerin konuşlandığı 152 nokta vuruldu.Rus hava savunma kuvvetleri, Ukrayna ordusunun 9 adet ABD yapımı HIMARS füzesini, 2 adet uzun menzilli Neptun güdümlü füzeyi ve 396 uçak tipi İHA’sını engelledi. Ayrıca Karadeniz’in merkezinde Ukrayna ordusunun insansız botu imha edildi.

