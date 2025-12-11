https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/ukraynada-askeri-hedefler-vuruldu-bir-yerlesim-daha-rusyanin-kontrolune-gecti-1101710048.html
Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu: Bir yerleşim daha Rusya’nın kontrolüne geçti
Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu: Bir yerleşim daha Rusya’nın kontrolüne geçti
Sputnik Türkiye
Ukrayna’daki silah sanayisi işletmelerine hassas silahlarla saldırı düzenleyen Rus ordusunun, Harkov Bölgesi’nde bir yerleşim birimini daha kontrol altına... 11.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-11T12:56+0300
2025-12-11T12:56+0300
2025-12-11T12:56+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
harkov
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
himars
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/01/1098982899_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_633b2bc16250e88bb6fb3484a432bcf2.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyona dair güncel verileri paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 'Sever' (Kuzey) Askeri Grubu'na bağlı birlikler aktif eylemler sonucu Harkov Bölgesi’nin Liman yerleşim birimini düşman güçlerden temizledi.Ukrayna ordusu, son 24 saatte yaşanan çatışmalar sonucunda 1180'den fazla asker ve 17 zırhlı savaş aracı yitirdi.Rus ordusunun düzenlediği hava, füze, İHA ve topçu saldırılarında, Ukrayna ordusunu besleyen enerji ve yakıt tesislerinin yanı sıra, Ukraynalı silahlı oluşumların ve yabancı paralı askerlerin konuşlandığı 152 nokta vuruldu.Rus hava savunma kuvvetleri, Ukrayna ordusunun 9 adet ABD yapımı HIMARS füzesini, 2 adet uzun menzilli Neptun güdümlü füzeyi ve 396 uçak tipi İHA’sını engelledi. Ayrıca Karadeniz’in merkezinde Ukrayna ordusunun insansız botu imha edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/bati-medyasi-abd-rusyayi-kuresel-ekonomiye-geri-dondurme-planlarini-abye-sundu-1101702314.html
rusya
ukrayna
donbass
harkov
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/01/1098982899_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5f5756df85d70e970d8ff2272ddd29cc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, donbass, harkov, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars
rusya, ukrayna, donbass, harkov, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars
Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu: Bir yerleşim daha Rusya’nın kontrolüne geçti
Ukrayna’daki silah sanayisi işletmelerine hassas silahlarla saldırı düzenleyen Rus ordusunun, Harkov Bölgesi’nde bir yerleşim birimini daha kontrol altına aldığı belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyona dair güncel verileri paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 'Sever' (Kuzey) Askeri Grubu'na bağlı birlikler aktif eylemler sonucu Harkov Bölgesi’nin Liman yerleşim birimini düşman güçlerden temizledi.
Ukrayna ordusu, son 24 saatte yaşanan çatışmalar sonucunda 1180'den fazla asker ve 17 zırhlı savaş aracı yitirdi.
Rus ordusunun düzenlediği hava, füze, İHA ve topçu saldırılarında, Ukrayna ordusunu besleyen enerji ve yakıt tesislerinin yanı sıra, Ukraynalı silahlı oluşumların ve yabancı paralı askerlerin konuşlandığı 152 nokta vuruldu.
Rus hava savunma kuvvetleri, Ukrayna ordusunun 9 adet ABD yapımı HIMARS füzesini, 2 adet uzun menzilli Neptun güdümlü füzeyi ve 396 uçak tipi İHA’sını engelledi. Ayrıca Karadeniz’in merkezinde Ukrayna ordusunun insansız botu imha edildi.