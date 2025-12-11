https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/bati-medyasi-abd-rusyayi-kuresel-ekonomiye-geri-dondurme-planlarini-abye-sundu-1101702314.html
Batı medyası: ABD, Rusya'yı küresel ekonomiye geri döndürme planlarını AB'ye sundu
Batı medyası: ABD, Rusya'yı küresel ekonomiye geri döndürme planlarını AB'ye sundu
ABD'nin Avrupa Birliği (AB) liderlerine sunduğu birkaç planın Avrupa'nın ekonomik haritasını tamamen değiştirebileceği belirtildi.
ABD'nin barış girişimi
The Wall Street Journal gazetesi, ABD’nin son haftalarda Avrupalı müttefiklerine sunduğu birkaç planın, Ukrayna’nın yeniden inşasını ve Rusya’nın küresel ekonomiye dönüşünü öngördüğünü bildirdi.
Haberde, “Trump yönetimi, son haftalarda, Avrupalı muhataplarına Ukrayna'nın yeniden inşası ve Rusya'nın küresel ekonomiye dönüşüne ilişkin vizyonunu özetleyen bir dizi tek sayfalık belge sundu” ifadesine yer verildi.
ABD'nin sunduğu önerilerin, Washington ve Avrupalı müttefikleri arasında hararetli tartışmalara yol açtığını öne süren gazete, “Bunun sonucu olarak kıtanın ekonomik haritası kökten değişecek” diye vurguladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna yönetiminin artık sorumlu bir karar vermesi gerektiğini, Kiev’in manevra alanının sahadaki toprak kayıpları nedeniyle giderek daraldığını, Rus ordusunun eylemlerinin de Kiev’i barışa zorlamayı amaçladığını ve çatışmanın Ukrayna açısından daha fazla sürdürülmesinin anlamsız ve tehlikeli olduğunu ifade etmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2 Aralık'ta Kremlin'de Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'ı kabul etmişti. Yaklaşık beş saat boyunca ABD’nin barış planını görüşen taraflar bir uzlaşmaya varamamıştı.
Putin, Washington’un plandaki 27 maddeyi dört pakete bölerek her birini ayrı ayrı değerlendirmeyi teklif ettiğini açıklamıştı. Her bir paketi gözden geçirmek zorunda kaldığını anlatan Rus lider, planın Moskova’nın kabul etmediği soru işaretlerini taşıdığını belirtmişti.