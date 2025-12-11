https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/ucak-biletlerinde-ic-hatlar-tavan-fiyati-aciklandi-1-ocakta-guncelleniyor-1101711427.html

Uçak biletlerinde iç hatlar tavan fiyatı açıklandı: 1 Ocak'ta güncelleniyor

İç hat uçuşlarında tava fiyatları güncellenecek. Buna göre, biletlerin yüzde 70'i için üst sınır 3 bin 710 lira, kalan yüzde 30'u için 6 bin 100 lira oldu. 11.12.2025, Sputnik Türkiye

ekonomi̇

uçak

tavan fiyat

tavan bilet fiyatı

Uçak biletlerinde iç hat uçuşlarda tavan fiyat düzenlemesi yapıldı. 1 Ocak'tan itibaren biletlerin yüzde 70’i için üst sınır 3 bin 710 TL, kalan yüzde 30’u için ise 6 bin 100 TL olarak belirlendi.Tüm iç hat uçuşlarda geçerli olacakSektör temsilcilerinin talebi doğrultusunda düzenlemenin gerçekleştiği belirtilirken Herdem Aviation’un haberine göree bir uçuşta satılan biletlerin fiyatlandırılması şu şekilde olacak; • Biletlerin yüzde 70’lik bölümü için tavan fiyat: 3 bin 710 TL• Biletlerin yüzde 30’luk bölümü için tavan fiyat: 6 bin 100 TLYeni tavan fiyatlar, 1 Ocak 2026 ve sonrasındaki tüm iç hat uçuşlarında geçerli olacak.Uygulama, tek yön, iç hatlarda ekonomi sınıfı için geçerli. Aktarmalı olarak yapılan uçuşlarda ise fiyat ortalama iki kat artabiliyor. Bazı iç hat noktalarında uygulanan business class için tavan fiyat uygulaması ise bulunmuyor.

