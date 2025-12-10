https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/asgari-ucrete-zam-kulisi-masadaki-en-guclu-rakam-ortaya-cikti-1101675141.html
Asgari ücrete zam kulisi: Masadaki en güçlü rakam ortaya çıktı
Asgari ücrete zam kulisi: Masadaki en güçlü rakam ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Asgari ücret zammı için geri sayım sürerken, cuma günü toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesi kulislerden dikkat çeken bilgiler geldi. Enflasyon... 10.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-10T09:39+0300
2025-12-10T09:39+0300
2025-12-10T09:39+0300
ekonomi̇
asgari ücret
brüt asgari ücret
net asgari ücret
asgari ücret zammı 2026
asgari ücret tespit komisyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096748513_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_aade787c7952dcab622d6ac6cd1c0c26.jpg
Türkiye'de milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammı için gözler, 12 Aralık Cuma günü ilk toplantısını yapacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na çevrildi. Çalışmalar hızlanırken, kulislerde konuşulan yeni zam formülü ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre, en güçlü senaryoya göre masada tek oranlı bir zam modeli ağırlık kazanıyor.Komisyon i̇lk kez toplanacakBu yıl işçi kesiminin komisyon yapısına dair itirazları nedeniyle aralık ayının başında toplanamayan komisyon, 12 Aralık Cuma günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya gelecek.2025 yılı için net 22 bin 104 TL, brüt 26 bin 5 TL olarak belirlenen asgari ücretin 2026 zammına dair beklentiler ise şimdiden hesaplamaları değiştirmeye başladı.Enflasyon beklentileri zam hesaplarını değiştirdiKulis bilgilerine göre en güçlü formül, hedeflenen ve gerçekleşen enflasyonun ortalaması üzerinden tek seferlik zam yapılması.Masadaki hesaplamalara göre:Masadaki tek rakam: Yüzde 23.5 zam formülüKulislerde asgari ücret zammına ilişkin hedeflenen ve gerçekleşen enflasyonun ortalamasına yakın bir zam formülü konuşuluyor. Bu hesaplama dikkate alındığında ise zam oranı yüzde 23.5 olarak şekillenirken, asgari ücret ise 27 bin 298 TL olarak hesaplanıyor.Asgari ücret müzakerelerinin 25 bin TL ile 28 bin TL arasında yürütülmesinin beklendiğini dile getiriliyor. Orta vadeli program ve uygulanan sıkı para politikası dikkate alındığında, hedeflenen ve gerçekleşen enflasyon ortalamasının dikkate alınmasının en güçlü seçenek olduğunu ifade ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/abdulkadir-selvi-ekonomi-yonetiminin-karamsarlik-bulutlarini-dagitmayi-gundemine-almasinda-yarar-1101674259.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096748513_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1924c8926d08ee499b6e21dabcfac545.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
asgari ücret, brüt asgari ücret, net asgari ücret, asgari ücret zammı 2026, asgari ücret tespit komisyonu
asgari ücret, brüt asgari ücret, net asgari ücret, asgari ücret zammı 2026, asgari ücret tespit komisyonu
Asgari ücrete zam kulisi: Masadaki en güçlü rakam ortaya çıktı
Asgari ücret zammı için geri sayım sürerken, cuma günü toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesi kulislerden dikkat çeken bilgiler geldi. Enflasyon beklentileri zam senaryolarını şekillendirirken, masada tek zam oranının öne çıktığı belirtiliyor. İlk toplantı öncesi güçlü formül ve rakamlar netleşmeye başladı.
Türkiye'de milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammı için gözler, 12 Aralık Cuma günü ilk toplantısını yapacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na çevrildi. Çalışmalar hızlanırken, kulislerde konuşulan yeni zam formülü ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre, en güçlü senaryoya göre masada tek oranlı bir zam modeli ağırlık kazanıyor.
Komisyon i̇lk kez toplanacak
Bu yıl işçi kesiminin komisyon yapısına dair itirazları nedeniyle aralık ayının başında toplanamayan komisyon, 12 Aralık Cuma günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya gelecek.
2025 yılı için net 22 bin 104 TL, brüt 26 bin 5 TL olarak belirlenen asgari ücretin 2026 zammına dair beklentiler ise şimdiden hesaplamaları değiştirmeye başladı.
Enflasyon beklentileri zam hesaplarını değiştirdi
Kulis bilgilerine göre en güçlü formül, hedeflenen ve gerçekleşen enflasyonun ortalaması üzerinden tek seferlik zam yapılması.
Masadaki hesaplamalara göre:
TCMB’nin 2026 hedefi yüzde 16
olursa:Net:
25 bin 640 TLBrüt:
30 bin 165 TL
Hazine Bakanı Şimşek’in yüzde 31 yıl sonu enflasyon beklentisi
dikkate alınırsa:Net:
28 bin 956 TLBrüt:
34 bin 66 TL
Yüzde 32 zam senaryosu
için:Net:
29 bin 177 TLBrüt:
34 bin 326 TL
Masadaki tek rakam: Yüzde 23.5 zam formülü
Kulislerde asgari ücret zammına ilişkin hedeflenen ve gerçekleşen enflasyonun ortalamasına yakın bir zam formülü konuşuluyor. Bu hesaplama dikkate alındığında ise zam oranı yüzde 23.5 olarak şekillenirken, asgari ücret ise 27 bin 298 TL olarak hesaplanıyor.
Asgari ücret müzakerelerinin 25 bin TL ile 28 bin TL arasında yürütülmesinin beklendiğini dile getiriliyor. Orta vadeli program ve uygulanan sıkı para politikası dikkate alındığında, hedeflenen ve gerçekleşen enflasyon ortalamasının dikkate alınmasının en güçlü seçenek olduğunu ifade ediliyor.