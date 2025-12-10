Asgari ücrete zam kulisi: Masadaki en güçlü rakam ortaya çıktı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/asgari-ucrete-zam-kulisi-masadaki-en-guclu-rakam-ortaya-cikti-1101675141.html

Asgari ücret zammı için geri sayım sürerken, cuma günü toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesi kulislerden dikkat çeken bilgiler geldi.

Türkiye'de milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammı için gözler, 12 Aralık Cuma günü ilk toplantısını yapacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na çevrildi. Çalışmalar hızlanırken, kulislerde konuşulan yeni zam formülü ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre, en güçlü senaryoya göre masada tek oranlı bir zam modeli ağırlık kazanıyor.Komisyon i̇lk kez toplanacakBu yıl işçi kesiminin komisyon yapısına dair itirazları nedeniyle aralık ayının başında toplanamayan komisyon, 12 Aralık Cuma günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya gelecek.2025 yılı için net 22 bin 104 TL, brüt 26 bin 5 TL olarak belirlenen asgari ücretin 2026 zammına dair beklentiler ise şimdiden hesaplamaları değiştirmeye başladı.Enflasyon beklentileri zam hesaplarını değiştirdiKulis bilgilerine göre en güçlü formül, hedeflenen ve gerçekleşen enflasyonun ortalaması üzerinden tek seferlik zam yapılması.Masadaki hesaplamalara göre:Masadaki tek rakam: Yüzde 23.5 zam formülüKulislerde asgari ücret zammına ilişkin hedeflenen ve gerçekleşen enflasyonun ortalamasına yakın bir zam formülü konuşuluyor. Bu hesaplama dikkate alındığında ise zam oranı yüzde 23.5 olarak şekillenirken, asgari ücret ise 27 bin 298 TL olarak hesaplanıyor.Asgari ücret müzakerelerinin 25 bin TL ile 28 bin TL arasında yürütülmesinin beklendiğini dile getiriliyor. Orta vadeli program ve uygulanan sıkı para politikası dikkate alındığında, hedeflenen ve gerçekleşen enflasyon ortalamasının dikkate alınmasının en güçlü seçenek olduğunu ifade ediliyor.

