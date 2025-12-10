https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/cumhurbaskani-erdogan-yarin-turkmenistana-gidecek-1101685359.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Türkmenistan'a gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Türkmenistan'a gidecek
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın resmi görüşmelerde bulunmak üzere Türkmenistan'a gidecek. 10.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-10T15:03+0300
2025-12-10T15:03+0300
2025-12-10T15:03+0300
türki̇ye
türkmenistan
cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan
uluslararası barış ve güven yılı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/14/1063651022_0:48:1201:723_1920x0_80_0_0_a08f2e92d1a557ae0555e90ed08059a6.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Türkmenistan'a gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ziyaret kapsamında, Türkmenistan’ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü ve 2025 yılının BM Genel Kurulu kararıyla "Uluslararası Barış ve Güven Yılı" ilan edilmesi münasebetiyle düzenlenecek Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılacağını belirtti.Forum'da konuşacakCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11-12 Aralık'ta Türkmenistan'ı ziyaret edeceğini duyurdu. Duran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ziyaret kapsamında, Türkmenistan’ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü ve 2025 yılının BM Genel Kurulu kararıyla "Uluslararası Barış ve Güven Yılı" ilan edilmesi münasebetiyle düzenlenecek Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılacağını belirtti.Erdoğan'ın, Forum'a hitap edeceğini aktaran Duran, ayrıca, ev sahibi Türkmenistan başta olmak üzere, Forum'a katılan ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelmesinin de öngörüldüğünü vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/erdogan-10-mart-mutabakatinin-hayata-gecirilmesi-bircok-dugumu-cozecektir-1101656753.html
türki̇ye
türkmenistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/14/1063651022_4:0:1143:854_1920x0_80_0_0_71deb4fc494cac6f8b464c9173c5aef5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkmenistan, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, uluslararası barış ve güven yılı
türkmenistan, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, uluslararası barış ve güven yılı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Türkmenistan'a gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın resmi görüşmelerde bulunmak üzere Türkmenistan'a gidecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Türkmenistan'a gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ziyaret kapsamında, Türkmenistan’ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü ve 2025 yılının BM Genel Kurulu kararıyla "Uluslararası Barış ve Güven Yılı" ilan edilmesi münasebetiyle düzenlenecek Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılacağını belirtti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11-12 Aralık'ta Türkmenistan'ı ziyaret edeceğini duyurdu. Duran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ziyaret kapsamında, Türkmenistan’ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü ve 2025 yılının BM Genel Kurulu kararıyla "Uluslararası Barış ve Güven Yılı" ilan edilmesi münasebetiyle düzenlenecek Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılacağını belirtti.
Erdoğan'ın, Forum'a hitap edeceğini aktaran Duran, ayrıca, ev sahibi Türkmenistan başta olmak üzere, Forum'a katılan ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelmesinin de öngörüldüğünü vurguladı.