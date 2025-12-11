Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/suudi-uzman-biden-yonetimi-ukrayna-krizini-kiskirtti-trump-ise-is-birligini-tercih-ediyor-1101722376.html
Suudi uzman: Biden yönetimi Ukrayna krizini kışkırttı, Trump ise iş birliğini tercih ediyor
Suudi uzman: Biden yönetimi Ukrayna krizini kışkırttı, Trump ise iş birliğini tercih ediyor
Sputnik Türkiye
Suudi askeri uzman Faysal el-Hamd, eski ABD Başkanı Joe Biden’ın yönetiminin Rusya’yı düşman sayan güvenlik stratejisi doğrultusunda Ukrayna krizini kasten... 11.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-11T20:22+0300
2025-12-11T20:22+0300
ukrayna kri̇zi̇
joe biden
abd
donald trump
ukrayna
rusya
moskova
ukrayna krizi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/0d/1078391744_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b82c247f3a60a917a90ff7dcf41cb64e.jpg
Suudi askeri uzman Faysal el-Hamd, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Biden yönetiminin önceki ABD ulusal güvenlik stratejisini temel alarak Rusya’yı düşman olarak gördüğünü ve bunun doğrultusunda Ukrayna’da krizi alevlendirerek Moskova’yı hem sahada meşgul etmeye hem de ekonomik olarak zayıflatmaya çalıştığını belirtti.El-Hamd, Ukrayna’daki çatışmanın arkasında önceki ABD yönetiminin kasıtlı politikalarının yattığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:El-Hamd ayrıca, Donald Trump yönetiminin farklı bir rota izlediğini, yeni ABD ulusal güvenlik stratejisinin çok kutuplu dünya düzenini kabul ettiğini ve Rusya ile ortaklık ile ekonomik yakınlaşmayı tercih ettiğini belirtti.Uzman, Trump’ın gerilimi düşürmeye ve barışı güçlendirmeye yönelik bir politika izlediğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/bati-medyasi-abd-rusyayi-kuresel-ekonomiye-geri-dondurme-planlarini-abye-sundu-1101702314.html
ukrayna
rusya
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/0d/1078391744_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7aed815b2db2c86d24d31cbc59f9b3ca.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
joe biden, abd, donald trump, ukrayna, rusya, moskova, ukrayna krizi
joe biden, abd, donald trump, ukrayna, rusya, moskova, ukrayna krizi

Suudi uzman: Biden yönetimi Ukrayna krizini kışkırttı, Trump ise iş birliğini tercih ediyor

20:22 11.12.2025
© AP Photo / Andrew HarnikUkrayna ABD Zelenskiy Biden destek yardım
Ukrayna ABD Zelenskiy Biden destek yardım - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Abone ol
Suudi askeri uzman Faysal el-Hamd, eski ABD Başkanı Joe Biden’ın yönetiminin Rusya’yı düşman sayan güvenlik stratejisi doğrultusunda Ukrayna krizini kasten tırmandırdığını; mevcut Başkan Donald Trump’ın ise Rusya ile ekonomik iş birliğini ve gerilimin azaltılmasını öncelediğini belirtti.
Suudi askeri uzman Faysal el-Hamd, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Biden yönetiminin önceki ABD ulusal güvenlik stratejisini temel alarak Rusya’yı düşman olarak gördüğünü ve bunun doğrultusunda Ukrayna’da krizi alevlendirerek Moskova’yı hem sahada meşgul etmeye hem de ekonomik olarak zayıflatmaya çalıştığını belirtti.
El-Hamd, Ukrayna’daki çatışmanın arkasında önceki ABD yönetiminin kasıtlı politikalarının yattığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
Eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, bir önceki ulusal güvenlik stratejisine dayanarak Rusya‘yı açıkça düşman olarak tanımladı ve bu doğrultuda Ukrayna krizini tetikleyerek Moskova’yı hem askeri hem de ekonomik anlamda yıpratma hedefiyle hareket etti.
El-Hamd ayrıca, Donald Trump yönetiminin farklı bir rota izlediğini, yeni ABD ulusal güvenlik stratejisinin çok kutuplu dünya düzenini kabul ettiğini ve Rusya ile ortaklık ile ekonomik yakınlaşmayı tercih ettiğini belirtti.
Uzman, Trump’ın gerilimi düşürmeye ve barışı güçlendirmeye yönelik bir politika izlediğini vurguladı.
Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2025
EKONOMİ
Batı medyası: ABD, Rusya'yı küresel ekonomiye geri döndürme planlarını AB'ye sundu
08:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала