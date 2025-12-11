https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/suudi-uzman-biden-yonetimi-ukrayna-krizini-kiskirtti-trump-ise-is-birligini-tercih-ediyor-1101722376.html
Suudi uzman: Biden yönetimi Ukrayna krizini kışkırttı, Trump ise iş birliğini tercih ediyor
Sputnik Türkiye
Suudi askeri uzman Faysal el-Hamd, eski ABD Başkanı Joe Biden’ın yönetiminin Rusya’yı düşman sayan güvenlik stratejisi doğrultusunda Ukrayna krizini kasten... 11.12.2025, Sputnik Türkiye
Suudi askeri uzman Faysal el-Hamd, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Biden yönetiminin önceki ABD ulusal güvenlik stratejisini temel alarak Rusya’yı düşman olarak gördüğünü ve bunun doğrultusunda Ukrayna’da krizi alevlendirerek Moskova’yı hem sahada meşgul etmeye hem de ekonomik olarak zayıflatmaya çalıştığını belirtti.El-Hamd, Ukrayna’daki çatışmanın arkasında önceki ABD yönetiminin kasıtlı politikalarının yattığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:El-Hamd ayrıca, Donald Trump yönetiminin farklı bir rota izlediğini, yeni ABD ulusal güvenlik stratejisinin çok kutuplu dünya düzenini kabul ettiğini ve Rusya ile ortaklık ile ekonomik yakınlaşmayı tercih ettiğini belirtti.Uzman, Trump’ın gerilimi düşürmeye ve barışı güçlendirmeye yönelik bir politika izlediğini vurguladı.
Suudi askeri uzman Faysal el-Hamd, eski ABD Başkanı Joe Biden’ın yönetiminin Rusya’yı düşman sayan güvenlik stratejisi doğrultusunda Ukrayna krizini kasten tırmandırdığını; mevcut Başkan Donald Trump’ın ise Rusya ile ekonomik iş birliğini ve gerilimin azaltılmasını öncelediğini belirtti.
Suudi askeri uzman Faysal el-Hamd, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Biden yönetiminin önceki ABD ulusal güvenlik stratejisini temel alarak Rusya’yı düşman olarak gördüğünü ve bunun doğrultusunda Ukrayna’da krizi alevlendirerek Moskova’yı hem sahada meşgul etmeye hem de ekonomik olarak zayıflatmaya çalıştığını belirtti.
El-Hamd, Ukrayna’daki çatışmanın arkasında önceki ABD yönetiminin kasıtlı politikalarının yattığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
Eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, bir önceki ulusal güvenlik stratejisine dayanarak Rusya‘yı açıkça düşman olarak tanımladı ve bu doğrultuda Ukrayna krizini tetikleyerek Moskova’yı hem askeri hem de ekonomik anlamda yıpratma hedefiyle hareket etti.
El-Hamd ayrıca, Donald Trump yönetiminin farklı bir rota izlediğini, yeni ABD ulusal güvenlik stratejisinin çok kutuplu dünya düzenini kabul ettiğini ve Rusya ile ortaklık ile ekonomik yakınlaşmayı tercih ettiğini belirtti.
Uzman, Trump’ın gerilimi düşürmeye ve barışı güçlendirmeye yönelik bir politika izlediğini vurguladı.