https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/suudi-uzman-biden-yonetimi-ukrayna-krizini-kiskirtti-trump-ise-is-birligini-tercih-ediyor-1101722376.html

Suudi uzman: Biden yönetimi Ukrayna krizini kışkırttı, Trump ise iş birliğini tercih ediyor

Suudi uzman: Biden yönetimi Ukrayna krizini kışkırttı, Trump ise iş birliğini tercih ediyor

Sputnik Türkiye

Suudi askeri uzman Faysal el-Hamd, eski ABD Başkanı Joe Biden’ın yönetiminin Rusya’yı düşman sayan güvenlik stratejisi doğrultusunda Ukrayna krizini kasten... 11.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-11T20:22+0300

2025-12-11T20:22+0300

2025-12-11T20:22+0300

ukrayna kri̇zi̇

joe biden

abd

donald trump

ukrayna

rusya

moskova

ukrayna krizi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/0d/1078391744_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b82c247f3a60a917a90ff7dcf41cb64e.jpg

Suudi askeri uzman Faysal el-Hamd, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Biden yönetiminin önceki ABD ulusal güvenlik stratejisini temel alarak Rusya’yı düşman olarak gördüğünü ve bunun doğrultusunda Ukrayna’da krizi alevlendirerek Moskova’yı hem sahada meşgul etmeye hem de ekonomik olarak zayıflatmaya çalıştığını belirtti.El-Hamd, Ukrayna’daki çatışmanın arkasında önceki ABD yönetiminin kasıtlı politikalarının yattığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:El-Hamd ayrıca, Donald Trump yönetiminin farklı bir rota izlediğini, yeni ABD ulusal güvenlik stratejisinin çok kutuplu dünya düzenini kabul ettiğini ve Rusya ile ortaklık ile ekonomik yakınlaşmayı tercih ettiğini belirtti.Uzman, Trump’ın gerilimi düşürmeye ve barışı güçlendirmeye yönelik bir politika izlediğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/bati-medyasi-abd-rusyayi-kuresel-ekonomiye-geri-dondurme-planlarini-abye-sundu-1101702314.html

ukrayna

rusya

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

joe biden, abd, donald trump, ukrayna, rusya, moskova, ukrayna krizi