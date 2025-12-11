https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/sgkdan-gozluk-recetesi-icin-yeni-duzenleme-ucretsiz-olacak-1101701401.html

SGK'dan gözlük reçetesi için yeni düzenleme: Ücretsiz olacak

11.12.2025

ekonomi̇

sgk

resmî gazete

gözlük

gözlükçü

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan değişiklikler, 10 Aralık 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı. Düzenlemeler arasında en önemli başlıklardan biri gözlük ödemelerine yönelik yeni uygulama oldu.Çok odaklı gözlükleri SGK ödeyecekYeni düzenlemeye göre göz sağlığı uzmanları veya bu alanda ihtisas yapan asistan hekimler tarafından aynı reçetede hem uzak hem de yakın gözlük yazılması halinde, hasta isterse çok odaklı gözlük tercih edebilecek. 18 yaş için farklı uygulamaBu durumda yeniden reçete düzenlenmesine gerek kalmadan, çok odaklı gözlüğün bedeli SGK tarafından karşılanacak. 18 yaş ve altındaki hastalar için ise farklı bir uygulama geçerli olacak. Bu yaş grubunda uzak ve yakın gözlük ihtiyacı varsa, gözlüklerin mutlaka hekimin reçete ettiği şekilde alınması zorunlu olacak. Bu nedenle çocuklar ve gençler için tercih üzerine çok odaklı gözlük verilmesi mümkün olmayacak.Tebliğde, yurt dışında tedavi görmek isteyen hastalar için sağlık kurulu raporlarının nasıl hazırlanacağına ilişkin usuller de yenilendi. Doku ve organ nakilleri başta olmak üzere yurt dışı tedavilerine ait raporların hangi hastaneler tarafından düzenleneceği ve onaylanacağı netleştirildi.Ayrıca bazı işlemlerde uygulanan üst sınırlar artırıldı; ayaktan başvurular, hizmet başı işlemler ve çeşitli branşlara ait tıbbi malzeme listeleri güncellendi.Tebliğin bazı hükümleri yayımlandığı gün yürürlüğe girerken, gözlük ödemelerine ilişkin düzenleme Resmî Gazete’deki yayım tarihinden itibaren 5 iş günü sonra uygulanmaya başlanacak.

