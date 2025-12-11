https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/selcuk-bayraktar-duyurdu-teknofest-2026nin-tarihi-belli-oldu-1101720564.html
Selçuk Bayraktar duyurdu: TEKNOFEST 2026'nın tarihi belli oldu
11.12.2025
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, gelecek yılın festival takvimini duyurdu. Bayraktar, TEKNOFEST 2026'nın... 11.12.2025
Take Off İstanbul 2025 girişimcilik zirvesinde TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, açıklamalarda bulundu.Bayraktar, TEKNOFEST 2026’nın 30 Eylül–4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa’da düzenleneceğini açıkladı.Bayraktar, Türkiye’nin milli teknoloji hamlesinin önemli bir parçası olan TEKNOFEST’in, 2026’da Şanlıurfa’da teknoloji, bilim ve inovasyon tutkunlarını bir araya getireceğini belirtti.
Take Off İstanbul 2025 girişimcilik zirvesinde TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, açıklamalarda bulundu.
Bayraktar, TEKNOFEST 2026’nın 30 Eylül–4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa’da düzenleneceğini açıkladı.
Bayraktar, Türkiye’nin milli teknoloji hamlesinin önemli bir parçası olan TEKNOFEST’in, 2026’da Şanlıurfa’da teknoloji, bilim ve inovasyon tutkunlarını bir araya getireceğini belirtti.