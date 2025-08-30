https://anlatilaninotesi.com.tr/20250830/cumhurbaskani-erdogan-guclu-turkiye-guclu-ordu-siarimizi-insallah-tum-katmanlariyla-adim-adim-1098942872.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Güçlü Türkiye, Güçlü Ordu' şiarımızı inşallah tüm katmanlarıyla adım adım hayata geçireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Güçlü Türkiye, Güçlü Ordu' şiarımızı inşallah tüm katmanlarıyla adım adım hayata geçireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Harp Okulları töreninde yaptığı konuşmada, 'Güçlü Türkiye, Güçlü Ordu' hedefini tüm katmanlarıyla adım adım hayata geçireceklerini... 30.08.2025

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı.Buradaki konuşmasında Erdoğan, Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarındaki eğitimlerini başarıyla nihayete erdiren tüm öğrencileri canıgönülden tebrik ettiğini belirtti.Mezuniyet töreninin çok anlamlı bir tarihte gerçekleştiğine işaret eden Erdoğan, "Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz anıtı olarak tarif edilen Büyük Zafer'in 103'üncü yıl dönümünü idrak ediyoruz. Öncelikle sizlerin şahsında aziz milletimizin, Kıbrıs Türk halkının ve yurt dışındaki 7 milyonu aşkın vatandaşımızın her birinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum. Kahraman ordumuzun, necip milletimizle yekvücut olup adeta devleşerek yazdığı Büyük Zafer'in 103'üncü yılı kutlu olsun" ifadesini kullandı.Ordunun tüm mensuplarının Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü de kutlayan Erdoğan, şöyle devam etti:'Harp Okullarımızdaki toplam mezun sayımızı 19 bin 735'e çıkarıyoruz'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okullarından mezun olan teğmenlerin sevinç ve heyecanlarına ortak olduğunu belirterek şunları söyledi:Mezun olan teğmenlerin, ordunun farklı kademelerinde üstlenecekleri görevlerle denizde, havada ve karada ülkenin gücüne güç katacaklarını vurgulayan Erdoğan, "Sahip oldukları bilgi, yetenek ve kabiliyetlerle ülkemizde, sınırlarımızda ve bölgemizde caydırıcılığımıza çok önemli katkılar yapacak, kalplerinde taşıdıkları vatan, millet, ezan ve devlet aşkıyla, tarihimizden ve ecdadımızdan devraldıkları o kutlu mirası yarınlara aktaracak, erdemleriyle, ahlaklarıyla, vizyonlarıyla, şahsiyetleriyle, imanlarıyla, peygamber ocağımızın sancağını yurt içinde ve yurt dışında iftiharla dalgalandıracak bu evlatlarımıza şimdiden muvaffakiyetler diliyorum. Rabb'im ayağınızda taş değdirmesin" ifadesini kullandı.'Suriye ile işbirliğimizi askeri eğitim dahil geniş bir yelpazede ilerletiyoruz'Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezun olan genç teğmenlerin ailelerine de şükranlarını ileterek, "Aynı şekilde teğmenlerimize modern, güçlü ve nitelikli bir eğitim vererek onları hayata ve mesleğe hazırlayan tüm hocalarımıza, komutanlarımıza, üniversitemizin her bir mensubuna teşekkür ediyorum. Gönül elçilerimiz olarak telakki ettiğimiz misafir öğrencilerimize de kendi ordularında üstlenecekleri vazifelerde başarılar temenni ediyoruz. Dost ve kardeş ülkelerin Milli Savunma Üniversitesine her yıl artan ilgisini çok kıymetli buluyoruz. 9 sene önce 27 olan ülke sayısının bu yıl 48'e ulaşması Türkiye'nin askeri alanda yükselen itibarının da bir nişanesidir" diye konuştu.Suriye'de yeni hükümet sonrasında gerçekleşen askeri işbirliklerine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

