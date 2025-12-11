Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/sampiyonlar-ligi-mancherster-city-real-madridi-juventus-ise-pafosu-devirdi-1101700768.html
Şampiyonlar Ligi: Mancherster City Real Madrid'i, Juventus ise Pafos'u devirdi
Şampiyonlar Ligi: Mancherster City Real Madrid'i, Juventus ise Pafos'u devirdi
Sputnik Türkiye
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçları sona erdi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 6. hafta mücadelesi, 9 karşılaşmayla... 11.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-11T07:17+0300
2025-12-11T07:17+0300
spor
erling haaland
arda güler
kenan yıldız
real madrid
juventus
manchester city
uefa şampiyonlar ligi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0b/1101701170_0:0:3107:1748_1920x0_80_0_0_afaf43d4668f13a4a65f0b159a43e6d4.png
Arsenal, deplasmanda Club Brugge'ü Noni Madueke (2) ve Gabriel Martinelli'nin golleriyle 3-0 yenerek 6'da 6 yaptı ve liderliğini sürdürdü.Manchester City, gecenin öne çıkan maçında deplasmanda Real Madrid'i Nico O'Reilly ve penaltıdan Erling Haaland'ın gollerle 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin golünü Rodrygo kaydetti. Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, 58. dakikada oyuna girdi.Juventus, sahasında Pafos'u Weston McKennie ve Jonathan David'in golleriyle 2-0 yendi. Mücadelede 84 dakika görev yapan milli oyuncu Kenan Yıldız, ikinci golün pasını verdi. Yıldız, ayrıca İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) ayın yükselen yıldızı ödülünü kazandı.Milli futbolcu, ödülünü Juventus'un 20 Aralık'ta Roma'yı ağırlayacağı lig karşılaşması öncesi alacak.Karabağ ise evinde Ajax'a 4-2 yenildi.Alınan sonuçlar şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/hatayspordan-yemek-iddialarina-yanit-haberler-tamamen-asilsizdir-1101698962.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0b/1101701170_92:0:2821:2047_1920x0_80_0_0_cde15e66a7b7a0230b57016677e4a199.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
erling haaland, arda güler, kenan yıldız, real madrid, juventus, manchester city, uefa şampiyonlar ligi
erling haaland, arda güler, kenan yıldız, real madrid, juventus, manchester city, uefa şampiyonlar ligi

Şampiyonlar Ligi: Mancherster City Real Madrid'i, Juventus ise Pafos'u devirdi

07:17 11.12.2025
© AAŞampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2025
© AA
Abone ol
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçları sona erdi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 6. hafta mücadelesi, 9 karşılaşmayla tamamlandı.
Arsenal, deplasmanda Club Brugge'ü Noni Madueke (2) ve Gabriel Martinelli'nin golleriyle 3-0 yenerek 6'da 6 yaptı ve liderliğini sürdürdü.
Manchester City, gecenin öne çıkan maçında deplasmanda Real Madrid'i Nico O'Reilly ve penaltıdan Erling Haaland'ın gollerle 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin golünü Rodrygo kaydetti. Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, 58. dakikada oyuna girdi.
Juventus, sahasında Pafos'u Weston McKennie ve Jonathan David'in golleriyle 2-0 yendi. Mücadelede 84 dakika görev yapan milli oyuncu Kenan Yıldız, ikinci golün pasını verdi. Yıldız, ayrıca İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) ayın yükselen yıldızı ödülünü kazandı.
Milli futbolcu, ödülünü Juventus'un 20 Aralık'ta Roma'yı ağırlayacağı lig karşılaşması öncesi alacak.
Karabağ ise evinde Ajax'a 4-2 yenildi.
Alınan sonuçlar şöyle:
Karabağ (Azerbaycan) - Ajax (Hollanda): 2-4
Villarreal (İspanya) - Kopenhag (Danimarka): 2-3
Athletic Bilbao (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 0-0
Bayer Leverkusen (Almanya) - Newcastle United (İngiltere): 2-2
Benfica (Portekiz) - Napoli (İtalya): 2-0
Borussia Dortmund (Almanya) - Bodo/Glimt (Norveç): 2-2
Club Brugge (Belçika) - Arsenal (İngiltere): 0-3
Juventus (İtalya) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-0
Real Madrid (İspanya)​​​​​​​ - Manchester City (İngiltere): 1-2
Hatayspor - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2025
SPOR
Hatayspor'dan yemek iddialarına yanıt: 'Haberler tamamen asılsızdır'
01:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала