UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçları sona erdi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 6. hafta mücadelesi, 9 karşılaşmayla... 11.12.2025, Sputnik Türkiye
Arsenal, deplasmanda Club Brugge'ü Noni Madueke (2) ve Gabriel Martinelli'nin golleriyle 3-0 yenerek 6'da 6 yaptı ve liderliğini sürdürdü.Manchester City, gecenin öne çıkan maçında deplasmanda Real Madrid'i Nico O'Reilly ve penaltıdan Erling Haaland'ın gollerle 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin golünü Rodrygo kaydetti. Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, 58. dakikada oyuna girdi.Juventus, sahasında Pafos'u Weston McKennie ve Jonathan David'in golleriyle 2-0 yendi. Mücadelede 84 dakika görev yapan milli oyuncu Kenan Yıldız, ikinci golün pasını verdi. Yıldız, ayrıca İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) ayın yükselen yıldızı ödülünü kazandı.Milli futbolcu, ödülünü Juventus'un 20 Aralık'ta Roma'yı ağırlayacağı lig karşılaşması öncesi alacak.Karabağ ise evinde Ajax'a 4-2 yenildi.Alınan sonuçlar şöyle:
Şampiyonlar Ligi: Mancherster City Real Madrid'i, Juventus ise Pafos'u devirdi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçları sona erdi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 6. hafta mücadelesi, 9 karşılaşmayla tamamlandı.
Arsenal, deplasmanda Club Brugge'ü Noni Madueke (2) ve Gabriel Martinelli'nin golleriyle 3-0 yenerek 6'da 6 yaptı ve liderliğini sürdürdü.
Manchester City, gecenin öne çıkan maçında deplasmanda Real Madrid'i Nico O'Reilly ve penaltıdan Erling Haaland'ın gollerle 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin golünü Rodrygo kaydetti. Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, 58. dakikada oyuna girdi.
Juventus, sahasında Pafos'u Weston McKennie ve Jonathan David'in golleriyle 2-0 yendi. Mücadelede 84 dakika görev yapan milli oyuncu Kenan Yıldız, ikinci golün pasını verdi. Yıldız, ayrıca İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) ayın yükselen yıldızı ödülünü kazandı.
Milli futbolcu, ödülünü Juventus'un 20 Aralık'ta Roma'yı ağırlayacağı lig karşılaşması öncesi alacak.
Karabağ ise evinde Ajax'a 4-2 yenildi.
Karabağ (Azerbaycan) - Ajax (Hollanda): 2-4
Villarreal (İspanya) - Kopenhag (Danimarka): 2-3
Athletic Bilbao (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 0-0
Bayer Leverkusen (Almanya) - Newcastle United (İngiltere): 2-2
Benfica (Portekiz) - Napoli (İtalya): 2-0
Borussia Dortmund (Almanya) - Bodo/Glimt (Norveç): 2-2
Club Brugge (Belçika) - Arsenal (İngiltere): 0-3
Juventus (İtalya) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-0
Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere): 1-2