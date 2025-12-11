Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/hatayspordan-yemek-iddialarina-yanit-haberler-tamamen-asilsizdir-1101698962.html
Hatayspor'dan yemek iddialarına yanıt: 'Haberler tamamen asılsızdır'
Hatayspor'dan yemek iddialarına yanıt: 'Haberler tamamen asılsızdır'
Sputnik Türkiye
Hatayspor Kulübü, yemek hizmeti sunulmadığına ilişkin iddialarla ilgili "Sporcularımızın ve çalışanlarımızın yeme içme ihtiyaçları düzenli şekilde... 11.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-11T01:24+0300
2025-12-11T01:25+0300
spor
hatayspor
haberler
yemek
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/0d/1066936476_0:0:811:457_1920x0_80_0_0_8640f3a2a9c7efec6644c45a29e33d2b.jpg
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor Kulübü medyada 'kulüpte yemek çıkmadığı' yönündeki haberlere yanıt veren bir açıklama yaptı. Kulübün tüm faaliyetlerini profesyonel anlayışla sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/bahis-ve-sike-sorusturmasinda-yeni-iddialar-kaleciden-illaki-gol-yerim-ben-mesaji-1101685312.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/0d/1066936476_89:0:700:458_1920x0_80_0_0_97e8964f500d06cd19e692328d202426.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hatayspor, haberler, yemek
hatayspor, haberler, yemek

Hatayspor'dan yemek iddialarına yanıt: 'Haberler tamamen asılsızdır'

01:24 11.12.2025 (güncellendi: 01:25 11.12.2025)
© AAHatayspor
Hatayspor - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2025
© AA
Abone ol
Hatayspor Kulübü, yemek hizmeti sunulmadığına ilişkin iddialarla ilgili "Sporcularımızın ve çalışanlarımızın yeme içme ihtiyaçları düzenli şekilde karşılanmaktadır" açıklamasında bulundu.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor Kulübü medyada 'kulüpte yemek çıkmadığı' yönündeki haberlere yanıt veren bir açıklama yaptı.
Kulübün tüm faaliyetlerini profesyonel anlayışla sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Son günlerde medyada yer alan 'Hatayspor Kulübünde yemek çıkmadığı' yönündeki haberler tamamen asılsızdır. 6 Şubat depremi sonrasında şehrimizle birlikte kulübümüz de önemli maddi zorluklarla karşılaşmış olsa da Hatayspor tüm faaliyetlerini profesyonel bir anlayışla sürdürmektedir. Sporcularımızın ve çalışanlarımızın yeme içme ihtiyaçları düzenli şekilde karşılanmaktadır. Gerçek dışı iddiaların kamuoyunu yanıltmaması adına bu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür."
kaleci - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2025
SPOR
Bahis ve şike soruşturmasında yeni iddialar: Kaleciden 'illaki gol yerim ben' mesajı
Dün, 15:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала