https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/hatayspordan-yemek-iddialarina-yanit-haberler-tamamen-asilsizdir-1101698962.html
Hatayspor'dan yemek iddialarına yanıt: 'Haberler tamamen asılsızdır'
Hatayspor'dan yemek iddialarına yanıt: 'Haberler tamamen asılsızdır'
Sputnik Türkiye
Hatayspor Kulübü, yemek hizmeti sunulmadığına ilişkin iddialarla ilgili "Sporcularımızın ve çalışanlarımızın yeme içme ihtiyaçları düzenli şekilde... 11.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-11T01:24+0300
2025-12-11T01:24+0300
2025-12-11T01:25+0300
spor
hatayspor
haberler
yemek
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/0d/1066936476_0:0:811:457_1920x0_80_0_0_8640f3a2a9c7efec6644c45a29e33d2b.jpg
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor Kulübü medyada 'kulüpte yemek çıkmadığı' yönündeki haberlere yanıt veren bir açıklama yaptı. Kulübün tüm faaliyetlerini profesyonel anlayışla sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/bahis-ve-sike-sorusturmasinda-yeni-iddialar-kaleciden-illaki-gol-yerim-ben-mesaji-1101685312.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/0d/1066936476_89:0:700:458_1920x0_80_0_0_97e8964f500d06cd19e692328d202426.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hatayspor, haberler, yemek
hatayspor, haberler, yemek
Hatayspor'dan yemek iddialarına yanıt: 'Haberler tamamen asılsızdır'
01:24 11.12.2025 (güncellendi: 01:25 11.12.2025)
Hatayspor Kulübü, yemek hizmeti sunulmadığına ilişkin iddialarla ilgili "Sporcularımızın ve çalışanlarımızın yeme içme ihtiyaçları düzenli şekilde karşılanmaktadır" açıklamasında bulundu.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor Kulübü medyada 'kulüpte yemek çıkmadığı' yönündeki haberlere yanıt veren bir açıklama yaptı.
Kulübün tüm faaliyetlerini profesyonel anlayışla sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Son günlerde medyada yer alan 'Hatayspor Kulübünde yemek çıkmadığı' yönündeki haberler tamamen asılsızdır. 6 Şubat depremi sonrasında şehrimizle birlikte kulübümüz de önemli maddi zorluklarla karşılaşmış olsa da Hatayspor tüm faaliyetlerini profesyonel bir anlayışla sürdürmektedir. Sporcularımızın ve çalışanlarımızın yeme içme ihtiyaçları düzenli şekilde karşılanmaktadır. Gerçek dışı iddiaların kamuoyunu yanıltmaması adına bu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür."