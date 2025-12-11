Türkiye
DÜNYA
Putin ve Maduro telefonda görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Venezüellalı mevkidaşı Nicolas Maduro ile telefonda görüştü. 11.12.2025, Sputnik Türkiye
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya lideri Vladimir Putin, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede liderlerin, kasım ayında yürürlüğe giren stratejik ortaklık anlaşması çerçevesinde ekonomik, enerji ve kültürel iş birliği projelerine ilişkin konuları ele aldığı belirtildi.Açıklamada, “Devlet başkanları, Kasım ayında yürürlüğe giren Stratejik Ortaklık ve İş Birliği Anlaşması doğrultusunda Rusya ile Venezüella arasındaki dostane ilişkilerin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulundu. Liderler, ekonomi, enerji, finans, kültür ve diğer alanlarda mevcut ve gelecekteki ortak projeleri hayata geçirme yönünde karşılıklı irade beyanında bulundu” denildi.Putin’in görüşme sırasında Venezüella halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını ve Maduro hükümetinin artan dış baskılar karşısındaki tutumuna tam destek verdiklerini belirtti.Telefon görüşmesi, Venezüella ile ABD arasındaki ilişkilerin önemli ölçüde kötüleştiği bir dönemde gerçekleşti.
19:20 11.12.2025
© Sputnik / POOLPutin telefon görüşmesi yaparken
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Venezüellalı mevkidaşı Nicolas Maduro ile telefonda görüştü.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya lideri Vladimir Putin, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede liderlerin, kasım ayında yürürlüğe giren stratejik ortaklık anlaşması çerçevesinde ekonomik, enerji ve kültürel iş birliği projelerine ilişkin konuları ele aldığı belirtildi.
Açıklamada, “Devlet başkanları, Kasım ayında yürürlüğe giren Stratejik Ortaklık ve İş Birliği Anlaşması doğrultusunda Rusya ile Venezüella arasındaki dostane ilişkilerin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulundu. Liderler, ekonomi, enerji, finans, kültür ve diğer alanlarda mevcut ve gelecekteki ortak projeleri hayata geçirme yönünde karşılıklı irade beyanında bulundu” denildi.
Putin’in görüşme sırasında Venezüella halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını ve Maduro hükümetinin artan dış baskılar karşısındaki tutumuna tam destek verdiklerini belirtti.
Telefon görüşmesi, Venezüella ile ABD arasındaki ilişkilerin önemli ölçüde kötüleştiği bir dönemde gerçekleşti.
DÜNYA
DÜNYA
