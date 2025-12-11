Türkiye
Putin, AİHM’nin siyasallaştığına işaret etti: Rusya Anayasasının önceliği koşulsuz
Putin, AİHM'nin siyasallaştığına işaret etti: Rusya Anayasasının önceliği koşulsuz
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) siyasallaştığına dikkat çeken Rusya lideri Putin, iç ve dış politikada Anayasa önceliğinin koşulsuz olduğu ilkesine... 11.12.2025
dünya
rusya
vladimir putin
rusya anayasa mahkemesi
valeriy zorkin
avrupa
avrupa i̇nsan hakları mahkemesi (ai̇hm)
anayasa
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Anayasa Mahkemesi Başkanı Valeriy Zorkin ile görüştü. Görüşmede Avrupa adaletinin siyasallaşma konusu da ele alındı.Zorkin, görüşme sırasında, Rusya’nın AİHM dahil Avrupa Adalet Örgütü’nden çıktığını hatırlattı.Bunun üzerine ülke lideri, “Evet. Orada tam bir siyasallaşma var” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Rusya, özel askeri hareketin başlamasının ardından, Avrupa Konseyi'nden ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çekildiğini ve 15 Mart 2022'den sonra yürürlüğe giren AİHM kararlarının uygulanmasını durdurduğunu açıklamıştı. Putin, yargıda taraflılık ve önyargının kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.
rusya
rusya, vladimir putin, rusya anayasa mahkemesi, valeriy zorkin, avrupa, avrupa i̇nsan hakları mahkemesi (ai̇hm), anayasa
rusya, vladimir putin, rusya anayasa mahkemesi, valeriy zorkin, avrupa, avrupa i̇nsan hakları mahkemesi (ai̇hm), anayasa

Putin, AİHM’nin siyasallaştığına işaret etti: Rusya Anayasasının önceliği koşulsuz

14:05 11.12.2025
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) siyasallaştığına dikkat çeken Rusya lideri Putin, iç ve dış politikada Anayasa önceliğinin koşulsuz olduğu ilkesine dayanarak hareket edeceklerini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Anayasa Mahkemesi Başkanı Valeriy Zorkin ile görüştü. Görüşmede Avrupa adaletinin siyasallaşma konusu da ele alındı.
Zorkin, görüşme sırasında, Rusya’nın AİHM dahil Avrupa Adalet Örgütü’nden çıktığını hatırlattı.
Bunun üzerine ülke lideri, “Evet. Orada tam bir siyasallaşma var” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Ülkemizin temel yasası olan Rusya Federasyonu Anayasası'nın önceliği koşulsuzdur. İç ve dış politikalarımızda bu ilkeye göre hareket edeceğiz.
Rusya, özel askeri hareketin başlamasının ardından, Avrupa Konseyi'nden ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çekildiğini ve 15 Mart 2022'den sonra yürürlüğe giren AİHM kararlarının uygulanmasını durdurduğunu açıklamıştı. Putin, yargıda taraflılık ve önyargının kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.
Donbass'taki özel askeri harekata katılan Rus asker - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2025
UKRAYNA KRİZİ
Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu: Bir yerleşim daha Rusya’nın kontrolüne geçti
12:56
