Putin, AİHM’nin siyasallaştığına işaret etti: Rusya Anayasasının önceliği koşulsuz

Putin, AİHM’nin siyasallaştığına işaret etti: Rusya Anayasasının önceliği koşulsuz

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) siyasallaştığına dikkat çeken Rusya lideri Putin, iç ve dış politikada Anayasa önceliğinin koşulsuz olduğu ilkesine... 11.12.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Anayasa Mahkemesi Başkanı Valeriy Zorkin ile görüştü. Görüşmede Avrupa adaletinin siyasallaşma konusu da ele alındı.Zorkin, görüşme sırasında, Rusya’nın AİHM dahil Avrupa Adalet Örgütü’nden çıktığını hatırlattı.Bunun üzerine ülke lideri, “Evet. Orada tam bir siyasallaşma var” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Rusya, özel askeri hareketin başlamasının ardından, Avrupa Konseyi'nden ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çekildiğini ve 15 Mart 2022'den sonra yürürlüğe giren AİHM kararlarının uygulanmasını durdurduğunu açıklamıştı. Putin, yargıda taraflılık ve önyargının kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.

