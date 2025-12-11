https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/putin-aihmnin-siyasallastigina-isaret-etti-rusya-anayasasinin-onceligi-kosulsuz-1101713807.html
Putin, AİHM'nin siyasallaştığına işaret etti: Rusya Anayasasının önceliği koşulsuz
Putin, AİHM’nin siyasallaştığına işaret etti: Rusya Anayasasının önceliği koşulsuz
11.12.2025
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Anayasa Mahkemesi Başkanı Valeriy Zorkin ile görüştü. Görüşmede Avrupa adaletinin siyasallaşma konusu da ele alındı.Zorkin, görüşme sırasında, Rusya’nın AİHM dahil Avrupa Adalet Örgütü’nden çıktığını hatırlattı.Bunun üzerine ülke lideri, “Evet. Orada tam bir siyasallaşma var” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Rusya, özel askeri hareketin başlamasının ardından, Avrupa Konseyi'nden ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çekildiğini ve 15 Mart 2022'den sonra yürürlüğe giren AİHM kararlarının uygulanmasını durdurduğunu açıklamıştı. Putin, yargıda taraflılık ve önyargının kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Anayasa Mahkemesi Başkanı Valeriy Zorkin ile görüştü. Görüşmede Avrupa adaletinin siyasallaşma konusu da ele alındı.
Zorkin, görüşme sırasında, Rusya’nın AİHM dahil Avrupa Adalet Örgütü’nden çıktığını hatırlattı.
Bunun üzerine ülke lideri, “Evet. Orada tam bir siyasallaşma var” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Ülkemizin temel yasası olan Rusya Federasyonu Anayasası'nın önceliği koşulsuzdur. İç ve dış politikalarımızda bu ilkeye göre hareket edeceğiz.
Rusya, özel askeri hareketin başlamasının ardından, Avrupa Konseyi'nden ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çekildiğini ve 15 Mart 2022'den sonra yürürlüğe giren AİHM kararlarının uygulanmasını durdurduğunu açıklamıştı. Putin, yargıda taraflılık ve önyargının kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.